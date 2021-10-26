"Боже мій, почалося!" Винник і Каменських пристрасно поцілувалися в ефірі

23 жовтня в ефірі каналу "Україна" стартував 2 сезон шоу "Маска". Глядачі побачили, як під час вистави ведучим Володимиром Остапчуком зіркові детективи не приховували захоплення від довгоочікуваного повернення на проєкт.

А поп-король української сцени Олег Винник навіть наважився на зухвалу і романтичну затію.

"Спасибі, "Маска", що знову бачу моїх колег, яких іноді неможливо витримати. Але я за ним так скучив. Спасибі величезне, що я можу сидіти за столом з такими чудовими і творчими..." - зізнався Винник в ефірі.

На цьому мова артиста раптово перервалася, адже він наблизився до Насті Каменських, щоб поцілувати її.

Олег Винник і Настя Каменських (кадр з відео)

Хоча парочка і намагалася приховати цей жест, їхні колеги не упустили можливості пожартувати.

"Почалося! Господи Боже мій, почалося!" - заявила Оля Полякова, натякаючи на романтичні витівки Насті і Олега в першому сезоні шоу.

Олег Винник і Настя Каменських (кадр з відео)

Цікаво, як реагує на такі речі чоловік Насті - Потап?

До речі, Полякова припустила, що під однією з масок другого сезону - енергійного бунтаря Котика - може ховатися саме Олексій Потапенко.

Проте його дружина заперечує цю версію.

"Ні! У першому сезоні ви на кожну маску говорили Потап", - згадала NK.