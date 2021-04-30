Даниэль Салем умилил признанием о дочери: ищем клад

Бизнесмен и телеведущий Даниэль Салем, который недавно рассказал о самых страшных минутах жизни , - любящий отец. Он редко рассказывает про свою дочь Санту-Луну.

Но за кулисами Improv Live Show, которое показывает Новый канал, он приоткрыл завесу личной жизни и признался, как проводит время с шестилетней дочкой.

"Мы с дочкой любим складывать пазлы. Любим смотреть кино. А еще иногда играем в "войнушки", - признается Даниэль.

Но есть у них особое занятие, одно из самых любимых.

"Мы ходим по городу, Одессе, и представляем, что ищем клад. Я заранее прячу где-то какой-то предмет, рисую карту, и потом с дочкой проходим этакий квест. Сначала она должна найти карту, а потом уже за ней то, что я спрятал, как сокровище. Очень интересное занятие. Обычно оно длится у нас около трех часов", - рассказал Салем.

Фото: телеведущий Даниэль Салем в Improv Live Show (пресс-служба Нового канала)