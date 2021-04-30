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Даніель Салем розчулив зізнанням про доньку: шукаємо скарб

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 13:48
Даніель Салем розчулив зізнанням про доньку: шукаємо скарб Фото: телеведучий Даніель Салем з донькою (прес-служба Нового каналу)
Автор: Lite

Бізнесмен та телеведучий Даніель Салем, який нещодавно розповів про найстрашніші хвилини життя, - люблячий батько. Він рідко розповідає про свою доньку Санту-Луну.

Та за лаштунками Improv Live Show, яке показує Новий канал, він привідкрив завісу особистого життя та зізнався, як проводить час із шестирічною донечкою.

"Ми з донькою любимо складати пазли. Любимо дивитися кіно. А ще інколи граємо у "війнушки", - зізнається Даніель.

Але є у них особливе заняття, одне з найулюбленіших.

"Ми ходимо містом, Одесою, і уявляємо, що шукаємо скарб. Я заздалегідь ховаю десь якийсь предмет, малюю карту, і потім з донькою проходимо такий собі квест. Спочатку вона має знайти карту, а потім вже за нею те, що я заховав, як скарб. Дуже цікаве заняття. Зазвичай воно триває в нас біля трьох годин", - розповів Салем.

Даніель Салем розчулив зізнанням про доньку: шукаємо скарбДаніель Салем розчулив зізнанням про доньку: шукаємо скарбДаніель Салем розчулив зізнанням про доньку: шукаємо скарбДаніель Салем розчулив зізнанням про доньку: шукаємо скарб

Фото: телеведучий Даніель Салем у Improv Live Show (прес-служба Нового каналу)

Раніше ми писали, як Даніель Салем в кавуновому соку спокушав блондинок накачаними формами.

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