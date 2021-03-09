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Данилко разболтал секрет Ирины Билык: тату на интимном месте

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 12:05
Данилко разболтал секрет Ирины Билык: тату на интимном месте Андрей Данилко рассказал всем секрет Ирины Билык (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Lite

Андрей Данилко раскрыл тайну своей коллеги и подруги Ирины Билык. Оказалось, Народная артистка Украины имеет интересную татуировку в виде розы. И сделано оно на интимном месте.

Такой "пикантный секрет" певицы Данилко озвучил на всю страну в последнем выпуске шоу "Маска", которое выходит на канале "Украина".

Так, в седьмом выпуске невероятного шоу маску сняла соблазнительная красавица Роза. Однако во время ее выступления звездные детективы долго думали, кто же скрывается под роскошным костюмом.

Так, у Данилко были четкие убеждения, которыми он поделился на всю страну.

"Недавно мы общались с моей Инной, и она сказала, что на 85% уверена, кто скрывается под маской Розы. После чего она попросила меня задать участнице вопрос. Поэтому я спрашиваю от имени Инны: "Роза, а у тебя на интимном месте есть тату в виде розы?" Инна мне доказывала, что Роза - это Ирина Билык, а у нее там есть тату. Я бы сам такое никогда в жизни не спросил!" - сказал Андрей.

Однако сама Роза не стала подтверждать или отрицать этот факт, поэтому уверенность детектива никуда не делась.

А в конце выпуска зрители решили снять маску с участницы. Тогда же вся страна узнала, что под роскошным костюмом пряталась популярная певица Алина Гросу.

Седьмой выпуск шоу "Маска" на канале "Украина"

Напомним, что в субботу грандиозное шоу "Маска" покинули сразу две знаменитости.

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