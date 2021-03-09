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Данилко розпатякав секрет Ірини Білик: тату на інтимному місці

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 12:05
Данилко розпатякав секрет Ірини Білик: тату на інтимному місці Андрій Данилко розповів усім секрет Ірини Білик (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

Андрій Данилко розкрив таємницю своєї колеги та подруги Ірини Білик. Виявилось, Народна артистка України має цікаве татуювання у вигляді троянди. І зроблене воно на інтимному місці.

Такий "пікантний секрет" співачки Данилко озвучив на всю країну у останньому випуску шоу "Маска", яке виходить на каналі "Україна".

Так, у сьомому випуску грандіозного шоу маску зняла спокуслива красуня Троянда. Проте під час її виступу зіркові детективи довго гадали, хто ж ховається під розкішним костюмом.

Так, у Данилка були чіткі переконання, якими він поділився на всю країну.

"Нещодавно ми спілкувались із моєю Інною, і вона сказала, що на 85% впевнена, хто ховається під маскою Троянди. Після чого вона попросила мене поставити питання учасниці. Тож я питаю від імені Інни: "Трояндо, а чи маєш ти на інтимному місці тату у вигляді троянди?" Інна мені доказувала, що Троянда - це Ірина Білик, а в неї там є тату. Я б сам таке в житті ніколи не спитав!" - сказав Андрій.

Проте сама Троянда не стала підтверджувати чи заперечувати цей факт, тож впевненість детектива нікуди не ділась.

А наприкінці випуску глядачі вирішили зняти маску з учасниці. Тоді ж вся країна дізналась, що під розкішним костюмом ховалась популярна співачка Аліна Гросу.

Сьомий випуск шоу "Маска" на каналі "Україна"

Нагадаємо, що у суботу грандіозне шоу "Маска" покинули відразу дві знаменитості.

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