Данилко разболтал секрет Ирины Билык: тату на интимном месте

Так, в седьмом выпуске невероятного шоу маску сняла соблазнительная красавица Роза. Однако во время ее выступления звездные детективы долго думали, кто же скрывается под роскошным костюмом.

Так, у Данилко были четкие убеждения, которыми он поделился на всю страну.

"Недавно мы общались с моей Инной, и она сказала, что на 85% уверена, кто скрывается под маской Розы. После чего она попросила меня задать участнице вопрос. Поэтому я спрашиваю от имени Инны: "Роза, а у тебя на интимном месте есть тату в виде розы?" Инна мне доказывала, что Роза - это Ирина Билык, а у нее там есть тату. Я бы сам такое никогда в жизни не спросил!" - сказал Андрей.

Однако сама Роза не стала подтверждать или отрицать этот факт, поэтому уверенность детектива никуда не делась.

А в конце выпуска зрители решили снять маску с участницы. Тогда же вся страна узнала, что под роскошным костюмом пряталась популярная певица Алина Гросу.

Седьмой выпуск шоу "Маска" на канале "Украина"