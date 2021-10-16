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Давала шанс: "Холостячка" рассталась с участником шоу из-за его профессии

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Суббота 16 октября 2021 09:58
Давала шанс: "Холостячка" рассталась с участником шоу из-за его профессии Коллаж РБК-Украина: кто покинул шоу "Холостячка 2" в 5 выпуске
Автор: Владимир Костырин

На проекте "Холостячка 2" после пятого выпуска в шоу осталось уже девять участников - певица Злата Огневич рассталась с одним из претендентов на ее сердце... из-за профессии.

Так, романтическое реалити покинул начальник патрульной полиции Кременчуга Александр Борзенко.

При этом артистка созналась, что была готова попрощаться с кавалером-правоохранителем еще после первой церемонии роз, но решила дать шанс Александру.

Некоторое время мужчина даже прерывал свое участие в проекте, так как необходимо было отправиться на специальное задание по работе.

У Златы с Борзенко было больше всего свиданий, и у зрителей могло сложиться впечатление, что взаимная симпатия крепнет и способна перерасти в более глубокое чувство.

Давала шанс: &quot;Холостячка&quot; рассталась с участником шоу из-за его профессии

Проект "Холостячка 2" покидает Александр Борзенко (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Но на пятом эпизоде шоу Огневич в откровенной беседе с Александром на нынешней Церемонии роз отметила, что видит его страсть к работе, и "никогда бы не попросила тебя ею пожертвовать ради меня".

"Поэтому я тебя отпускаю", - сказала певица.

Так, именно профессия и стала причиной решения Златы прекратить участие мужчины в проекте.

Давала шанс: &quot;Холостячка&quot; рассталась с участником шоу из-за его профессии

Количество участников проекта "Холостячка 2" после 5 выпуска сократилось до девяти (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Ранее сообщалось, что "Холостячка" Огневич заинтриговала поклонников именем своего избранника.

Также мы писали о том, что недавно участник "Холостячки 2" высказался о конкуренции на проекте и настоящей Огневич вне камер.

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