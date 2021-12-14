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DZIDZIO рассказал, как поддерживает физическую форму: "это то же самое, что на ринге драться"

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Вторник 14 декабря 2021 10:33
DZIDZIO рассказал, как поддерживает физическую форму: "это то же самое, что на ринге драться" DZIDZIO (фото: канал "Украина")
Автор: Lite

Популярный артист и шоумен DZIDZIO 31 декабря в шоу "Новорічна "Маска" на каналі "Україна" исполнит сразу две песни - "Зимова казка" и "Щасливі люди" с Олей Поляковой.

Певец признается, любит разгадывать секреты героев, но всегда удивляется - как можно выдержать на себе эти гигантские конструкции. Такие рассказы детектива провоцируют на вопрос - любит ли спорт сам артист?

"У меня нет времени. Для меня спорт - это ходьба. Хожу-хожу, сажусь, лежу, а потом снова хожу - это весь мой спорт. К машине и обратно. А куда мне еще ходить?"- с улыбкой признается DZIDZIO за кулисами новогоднего шоу.

DZIDZIO рассказал, как поддерживает физическую форму: &quot;это то же самое, что на ринге драться&quot;

DZIDZIO (фото: канал "Украина")

Однако, как оказалось, для музыканта спорт - не главное, ведь поддерживать форму ему помогает совсем другое.

"Концерты! Час активной работы - это то же самое, что на ринге драться, соревноваться. Я же дарю людям свою энергетику и в это время с меня стекает 8 литров пота. И мне хватает этого, сцена - это мой спорт!" - рассказал звездный детектив "Маски".

DZIDZIO рассказал, как поддерживает физическую форму: &quot;это то же самое, что на ринге драться&quot;

DZIDZIO (фото: канал "Украина")

Так будет и в новогоднюю ночь, ведь артист планирует встретить 2022 год на сцене.

DZIDZIO рассказал, как поддерживает физическую форму: &quot;это то же самое, что на ринге драться&quot;DZIDZIO рассказал, как поддерживает физическую форму: &quot;это то же самое, что на ринге драться&quot;DZIDZIO рассказал, как поддерживает физическую форму: &quot;это то же самое, что на ринге драться&quot;

DZIDZIO и Оля Полякова (фото: канал "Украина")

Ранее мы писали, что DZIDZIO готовит невероятное новогоднее выступление.

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DZIDZIO
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