ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

DZIDZIO розповів, як підтримує фізичну форму: "це те ж саме, що на рингу битись"

Новость на русском →
Вівторок 14 грудня 2021 10:33
DZIDZIO розповів, як підтримує фізичну форму: "це те ж саме, що на рингу битись" DZIDZIO (фото: канал "Україна")
Автор: Lite

Популярний артист і шоумен DZIDZIO 31 грудня у шоу "Новорічна "Маска" на каналі "Україна" виконає одразу дві пісні - "Зимова казка" та "Щасливі люди" з Олею Поляковою.

Співак зізнається - полюбляє розгадувати секрети героїв, проте завжди дивується - як можна витримати на собі ці велетенські конструкції. Такі розповіді детектива провокують на питання - чи полюбляє спорт сам артист?

"У мене немає часу. Для мене спорт - це ходьба. Ходжу-ходжу, сідаю, лежу, а потім знову ходжу - це весь мій спорт. Отак до машини і назад. А куди мені ще ходити?" - з усмішкою зізнається DZIDZIO за кулісами новорічного шоу.

DZIDZIO розповів, як підтримує фізичну форму: &quot;це те ж саме, що на рингу битись&quot;

DZIDZIO (фото: канал "Україна")

Проте, як виявилось, для музиканта спорт - не головне, адже підтримувати форму йому допомагає зовсім інше.

"Концерти! Година активної роботи - це те ж саме, що на рингу битись, змагатись. Я ж дарую людям свою енергетику і в цей час з мене стікає 8 літрів поту. І мені вистачає цього, сцена - це мій спорт!" - розповів зірковий детектив "Маски".

DZIDZIO розповів, як підтримує фізичну форму: &quot;це те ж саме, що на рингу битись&quot;

DZIDZIO (фото: канал "Україна")

Так буде і в новорічну ніч, адже артист планує зустріти 2022 рік на сцені.

DZIDZIO розповів, як підтримує фізичну форму: &quot;це те ж саме, що на рингу битись&quot;DZIDZIO розповів, як підтримує фізичну форму: &quot;це те ж саме, що на рингу битись&quot;DZIDZIO розповів, як підтримує фізичну форму: &quot;це те ж саме, що на рингу битись&quot;

DZIDZIO і Оля Полякова (фото: канал "Україна")

Раніше ми писали, що DZIDZIO готує неймовірний новорічний виступ.

Читайте LITE в Google News
DZIDZIO
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Суцільні "мінуси" і сніг майже щодня: синоптики попередили про похолодання
Суцільні "мінуси" і сніг майже щодня: синоптики попередили про похолодання