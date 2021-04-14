Елена Кравец кардинально сменила образ: стало известно - ради чего

Юрий, к слову, который попал в Суперфинал благодаря меткой пародии на PSY и Тину Кароль, на этот раз удивит всех, "залипсив" кумира миллионов - Billie Eilish.

В цветном парике, с накладными длинными ногтями и в голубых линзах актер перевоплотится до неузнаваемости.

Юрий Ткач в Суперфинале Липсинк баттл (фото: пресс-служба 1+1)

А вот его конкурентка Елена впервые на шоу примеряет мужской образ - легендарного актера и певца Адриано Челентано.

Елена ткач в Суперфинале Липсинк баттл (фото: пресс-служба 1+1)

"С Еленой Кравец мы в одной команде "Вечернего Квартала" и я боюсь проиграть, но это будет дружеский баттл. А я на сцене воплощу креативную, эпатажную девочку Билли Айлиш. Я уже максимально этот образ разобрал по кусочкам, вот этой настойчивостью и буду брать", - комментирует свое выступление Ткач.