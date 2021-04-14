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Елена Кравец кардинально сменила образ: стало известно - ради чего

Автор: Lite

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец примет участие в Суперфинале шоу Липсинк баттл.

Зрители 1+1 в субботу, 17 апреля, увидят яркий баттл, который разгорится между Кравец и ее коллегой по "Вечернему Кварталу" Юрием Ткачом.

Юрий, к слову, который попал в Суперфинал благодаря меткой пародии на PSY и Тину Кароль, на этот раз удивит всех, "залипсив" кумира миллионов - Billie Eilish.

В цветном парике, с накладными длинными ногтями и в голубых линзах актер перевоплотится до неузнаваемости.

Юрий Ткач в Суперфинале Липсинк баттл (фото: пресс-служба 1+1)

А вот его конкурентка Елена впервые на шоу примеряет мужской образ - легендарного актера и певца Адриано Челентано.

Елена ткач в Суперфинале Липсинк баттл (фото: пресс-служба 1+1)

"С Еленой Кравец мы в одной команде "Вечернего Квартала" и я боюсь проиграть, но это будет дружеский баттл. А я на сцене воплощу креативную, эпатажную девочку Билли Айлиш. Я уже максимально этот образ разобрал по кусочкам, вот этой настойчивостью и буду брать", - комментирует свое выступление Ткач.

Напомним, что ранее Елена Кравец показала подросших двойняшек.

Также мы писали о том, что 18-летняя дочь звезды "Квартала 95" зажгла откровенными снимками.

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Новости Украины Елена Кравец
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