Елена Кравец кардинально сменила образ: стало известно - ради чего

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец примет участие в Суперфинале шоу Липсинк баттл.
Зрители 1+1 в субботу, 17 апреля, увидят яркий баттл, который разгорится между Кравец и ее коллегой по "Вечернему Кварталу" Юрием Ткачом.
Юрий, к слову, который попал в Суперфинал благодаря меткой пародии на PSY и Тину Кароль, на этот раз удивит всех, "залипсив" кумира миллионов - Billie Eilish.
В цветном парике, с накладными длинными ногтями и в голубых линзах актер перевоплотится до неузнаваемости.
Юрий Ткач в Суперфинале Липсинк баттл (фото: пресс-служба 1+1)
А вот его конкурентка Елена впервые на шоу примеряет мужской образ - легендарного актера и певца Адриано Челентано.
Елена ткач в Суперфинале Липсинк баттл (фото: пресс-служба 1+1)
"С Еленой Кравец мы в одной команде "Вечернего Квартала" и я боюсь проиграть, но это будет дружеский баттл. А я на сцене воплощу креативную, эпатажную девочку Билли Айлиш. Я уже максимально этот образ разобрал по кусочкам, вот этой настойчивостью и буду брать", - комментирует свое выступление Ткач.
Напомним, что ранее Елена Кравец показала подросших двойняшек.
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