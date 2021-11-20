Еще один участник "Холостячки 2" покинул реалити: "обрету свое счастье, просто не здесь"

Шоу "Холостячка 2" по итогам десятого выпуска покинул еще один претендент на сердце главной героини, артистки Златы Огневич, которая после знакомства с семьями участников на Церемонии роз оставила без заветной бутоньерки Андрея Хветкевича.

Злата в нынешнем выпуске пообщалась с родными всех участников, чтобы больше узнать о них, в том числе и со слов их родителей, и составить более полное представление. При этом сама "холостячка" подчеркивает, что решение о прощании с кем либо из мужчин она принимала, не основываясь на результаты такого знакомства.

Андрей Хветкевич (фото: instagram.com/holostyakstb)

Так, певица разговаривала с мамой и братом Андрея, и если общение между женщинами можно было назвать искренним и теплым, то во втором случае наблюдалось определенное напряжение.

Мама Хветкевича раскрыла Злате историю о непростых родах, когда медики отвлекались от своей работы из-за празднования 8 марта, а также вручила артистке милый и вкусный подарок - баночки с вареньем собственного приготовления.

Также Огневич в этом выпуске вместе с Андреем занимались скалолазанием - ведь дайвер и бизнесмен увлекается таким видом активного отдыха, что привело "холостячку" в восторг.

Однако уже в самом конце, когда пришло время Церемонии роз, Злата ошарашила Хветкевича решением о прощании.

Андрей Хветкевич покинул реалити "Холостячка 2" в 10 выпуске (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

"Знакомство было с родными невероятным, эмоциональным и очень трогательным. У тебя прекрасная мама, и она попросила не делать тебе больно. Я понимаю, что чем дальше, тем глубже и сильнее чувства, на которые я, увы, не смогу ответить взаимностью", - сказала певица.

В свою очередь Андрей с грустью признал, что ничего не может поделать с таким вердиктом, и просто пожелал Злате счастья.

"Я ни на минуту не жалею, что я здесь был, я открывался, влюблялся, и это классные ощущения. Я тоже обрету свое счастье, но просто не здесь", - отметил он.

В проекте "Холостячка 2" по итогам 10 выпуска остаются только три участника (фото: facebook.com/TheBachelorUa)