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Ще один учасник "Холостячки 2" покинув реаліті: "знайду своє щастя, просто не тут"

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Субота 20 листопада 2021 10:22
Ще один учасник "Холостячки 2" покинув реаліті: "знайду своє щастя, просто не тут" Фото: хто покинув шоу "Холостячка 2" в 10 випуску (facebook.com/TheBachelorUa)
Автор: Володимир Костирін

Шоу "Холостячка 2" за підсумками десятого випуску покинув ще один претендент на серце головної героїні, артистки Злати Огнєвіч, яка після знайомства з сім'ями учасників на Церемонії троянд залишила без заповітної бутоньєрки Андрія Хветкевича.

Таким чином кількість кавалерів на реаліті скоротилася до трьох.

Злата в нинішньому випуску поспілкувалася з рідними всіх учасників, щоб більше дізнатися про них, в тому числі й зі слів їх батьків, і скласти повніше уявлення. При цьому сама "холостячка" наголошує, що рішення про прощання з кимось з чоловіків вона приймала, не ґрунтуючись на результатах такого знайомства.

Ще один учасник &quot;Холостячки 2&quot; покинув реаліті: &quot;знайду своє щастя, просто не тут&quot;

Андрій Хветкевич (фото: instagram.com/holostyakstb)

Так, співачка розмовляла з мамою і братом Андрія, і якщо спілкування між жінками можна було назвати щирим і теплим, то в другому випадку спостерігалося певне напруження.

Мама Хветкевича розкрила Златі історію про непрості пологи, коли медики відволікалися від своєї роботи через святкування 8 березня, а також вручила артистці милий і смачний подарунок - баночки з варенням власного приготування.

Також Огнєвіч в цьому випуску разом з Андрієм займалися скелелазінням - адже дайвер і бізнесмен захоплюється таким видом активного відпочинку, що привело "холостячку" в захват.

Проте вже в самому кінці, коли прийшов час Церемонії троянд, Злата ошелешила Хветкевича рішенням про прощання.

Ще один учасник &quot;Холостячки 2&quot; покинув реаліті: &quot;знайду своє щастя, просто не тут&quot;

Андрій Хветкевич покинув реаліті "Холостячка 2" у 10 випуску (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

"Знайомство було з рідними неймовірним, емоційним і дуже зворушливим. У тебе прекрасна мама, і вона попросила не робити тобі боляче. Я розумію, що чим далі, тим глибше і сильніше почуття, на які я, на жаль, не зможу відповісти взаємністю", - сказала співачка.

Своєю чергою Андрій з сумом визнав, що нічого не може вдіяти з таким вердиктом, і просто побажав Златі щастя.

"Я ні на хвилину не шкодую, що я тут був, я відкривався, закохувався, і це класні відчуття. Я теж знайду своє щастя, але просто не тут", - зазначив він.

Ще один учасник &quot;Холостячки 2&quot; покинув реаліті: &quot;знайду своє щастя, просто не тут&quot;

У проекті "Холостячка 2" за підсумками 10 випуску залишаються тільки три учасники (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Нагадаємо, раніше астролог назвала учасника, у якого найбільше шансів вкрасти серце "холостячки" Злати Огнєвіч.

Також ми писали, що учасник "Холостячки 2" здивував зверненням до глядачів шоу.

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