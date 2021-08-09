"Это знак свыше": новые судьи талант-шоу "Співають всі!" не скрывают эмоций (фото)

Как известно, фишка этого ТВ-проекта в том, что оценивать конкурсантов будут аж 100 судей , и все они яркие представители шоу-бизнеса.

Сегодня появилась информация, что к "звездной сотне" присоединились Дядя Жора, Назарий и Дмитрий Яремчуки, Кристина Охитва и другие.

Новые члены жюри "Співають всі!"

Популярный шоумен Дядя Жора признается - как только он познакомился с британской версией шоу "Співають всі!", захотел принять участие в украинской интерпретации проекта. А уже оказавшись на съемочной площадке, убедился - это невероятное шоу, которое так долго ждали украинские зрители.

"Это бешеная энергетика! Столько людей собрались в одном месте, наверняка участники очень переживают, ведь петь перед огромной аудиторией, еще и когда много звезд оценивают тебя - сложно! Но это хорошая возможность для талантливого человека стать настоящим артистом!" - поделился шоумен.

А для того, чтобы стать успешными и знаменитыми на всю страну, участникам нужно завоевать сердца "сотни". Это довольно непросто, ведь у каждого звездного эксперта есть особые требования к вокалистам.

"Для меня важно понимание и "проживание" песни исполнителем. Конечно, есть крутые участники, которые вокально хорошо "подкованы". Но, как по мне, петь должна душа, с пониманием того, о чем именно эта песня. Только так можно достичь успеха в музыке", - рассказал певец АСАФАТОV.

Солидарна с мнением певца и заслуженная артистка Украины Кристина Охитва. Певица ждет от участников такой подачи, чтобы каждый зритель мог увидеть себя в выбранной песне и прочувствовать композицию с первых до последних нот.

А вот известный артист, сонграйтер и саундпродюсер Илья LETAY будет искать уникальность и харизматичность в каждом конкурсанте.

"Я впервые в судейском кресле и понимаю, что сильных участников будет больше, чем возможности выбирать. Поэтому буду обращать внимание на особенности исполнителей: харизму, уникальный стиль или тембр - это мне ближе", - говорит артист.

Лидер группы PATSYKI Z FRANEKA - NAZAR уверен, что харизма - это то, что отличает его от других исполнителей, поэтому будет поддерживать конкурсантов, которые обладают ею.

"Если увижу перед собой харизматичного человека - обязательно скажу ему об этом. Если же у него есть огонь, но он не может его выразить - постараюсь подсказать. Ну, а нет харизмы - извините!" - поделился он.

Народный артист Украины Дмитрий Яремчук убежден - долго искать по-настоящему талантливых артистов им не придётся, ведь Украина богата уникальными голосами! А вот он будет голосовать за необычные и интересные тембры и образы. Ко мнению брата присоединился и Назарий Яремчук.

"Важно, чтобы участники показали свою самобытность, ведь мы часто наблюдаем, как некоторые артисты копируют стиль других, от этого, к сожалению, никуда не деться. Но очень хочется показать талант украинского народа, который выйдет за границы нашего шоу!" - говорит он.

Таким открытием шоу "Співають всі!" могла стать и певица Ольга Нека. Артистка призналась - участие в проекте - это знак свыше.

"Узнав о запуске проекта, я сама захотела оказаться в нем, а затем мне позвонили из команды и пригласили в "эксперты". Так что в чем-то наши желания совпали! Но я себя считаю экспертом, поскольку у меня большой опыт за плечами", - рассказала она.

Певец LOOKINICH тоже обрадовался возможности присоединиться к вокальному шоу и надеется своими голосами дать участникам максимальную поддержку в творческих начинаниях.

"Я "за" таланты, и если выпадает шанс повлиять на чужую судьбу, тем самым помочь кому-то осуществить мечту - это круто! Тем более, я сам когда-то был в шкуре этих участников и понимаю, настолько для них это важно, а для некоторых еще и сверх волнительно, ведь это впервые и, поэтому я "за" абсолютную лояльность и поддержку!" - прокомментировал исполнитель.

Но несмотря на поддержку и понимание со стороны звездной "сотни" экспертов шоу канала "Украина", каждый участник должен помнить - для того, чтобы получить желанные 100 баллов, нужно выложиться на полную. Певец и автор песен Игорь Балан отмечает: "Без драм не обойдется", ведь судьям нужно выбрать среди талантливых артистов лучших, а победитель будет всего один!

Напомним, что ведущим грандиозного проекта станет популярный шоумен, звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук, а звездным капитаном будет Наталья Могилевская.