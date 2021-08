"Це знак згори": нові судді талант-шоу "Співають всі!" не приховують емоцій (фото)

21 серпня о 21:00 на каналі "Україна" відбудеться прем'єра вокального талант-шоу "Співають всі!" за всесвітньо відомим форматом All together Now.

Як відомо, фішка цього ТБ-проекту в тому, що оцінювати конкурсантів будуть аж 100 суддів, і всі вони - яскраві представники шоу-бізнесу.