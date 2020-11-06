ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Евгений Клопотенко забыл, как делается сыр и сметана

Новина українською → Пятница 06 ноября 2020 14:09
Евгений Клопотенко забыл, как делается сыр и сметана Евгений Клопотенко (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Lite

Евгений Клопотенко откровенно рассказал, как в свое время опозорился на ТВ

В юбилейном сезоне шоу "Хто зверху?" участники рассказывают про свою первую игру. Обычно вспоминают какие-то очень смешные случаи. Например, кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко признался, что во время конкурса "Стеклянная доска" его охватило страшное волнение. И именно оно стало помехой на пути к выигрышу в игре.

"Помню, что лежал на стеклянной доске и отвечал на вопросы. Кстати, все вопросы были по моей теме - кулинарии. Но я не дал ни одного правильного ответа. Представляете, меня спросили, как делается сыр и сметана. А я что-то там такое намолол", - с улыбкой рассказал Евгений в эфире Нового канала.

Позже, когда кулинар посмотрел программу на телевидении, то ему стало очень стыдно. По словам Клопотенко, этот эпизод надолго остался в его памяти.

"Когда готовлю, то всегда вспоминаю о том факапе. Было очень неудобно", - говорит Евгений.

Евгений Клопотенко забыл, как делается сыр и сметана

Евгений Клопотенко (фото: пресс-служба Нового канала)

Но самый известный повар на украинском телевидении признается: он не огорчается.

"Обожаю шоу "Хто зверху?". Знаете, за что? Потому что в нем есть жизнь. Ведь сейчас на экране мало таких правдивых программ", - резюмировал Клопотенко.

Кстати, хотим поделиться с вами необычным рецептом клубничного варенья от Евгения Клопотенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТВ-шоу тв-шоу
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Киев на грани попадания в "красную" зону, - Ляшко
Андрей Козловскийредактор ленты новостей Киев на грани попадания в "красную" зону, - Ляшко