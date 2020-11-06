Евгений Клопотенко забыл, как делается сыр и сметана

Евгений Клопотенко откровенно рассказал, как в свое время опозорился на ТВ

В юбилейном сезоне шоу "Хто зверху?" участники рассказывают про свою первую игру. Обычно вспоминают какие-то очень смешные случаи. Например, кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко признался, что во время конкурса "Стеклянная доска" его охватило страшное волнение. И именно оно стало помехой на пути к выигрышу в игре.

"Помню, что лежал на стеклянной доске и отвечал на вопросы. Кстати, все вопросы были по моей теме - кулинарии. Но я не дал ни одного правильного ответа. Представляете, меня спросили, как делается сыр и сметана. А я что-то там такое намолол", - с улыбкой рассказал Евгений в эфире Нового канала.

Позже, когда кулинар посмотрел программу на телевидении, то ему стало очень стыдно. По словам Клопотенко, этот эпизод надолго остался в его памяти.

"Когда готовлю, то всегда вспоминаю о том факапе. Было очень неудобно", - говорит Евгений.

Евгений Клопотенко (фото: пресс-служба Нового канала)

Но самый известный повар на украинском телевидении признается: он не огорчается.

"Обожаю шоу "Хто зверху?". Знаете, за что? Потому что в нем есть жизнь. Ведь сейчас на экране мало таких правдивых программ", - резюмировал Клопотенко.

Кстати, хотим поделиться с вами необычным рецептом клубничного варенья от Евгения Клопотенко.