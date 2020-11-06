Євген Клопотенко забув, як робиться сир та сметана

Євген Клопотенко відверто розповів, як свого часу осоромився на ТБ

У ювілейному сезоні шоу "Хто зверху?" учасники розповідають про свою першу гру. Зазвичай згадують якісь дуже кумедні випадки. Наприклад, кулінарний експерт та ресторатор Євген Клопотенко зізнався, що під час конкурсу "Скляна дошка" його охопило страшне хвилювання. І саме воно стало на заваді до виграшу в грі.

"Пам’ятаю, що лежав на скляній дошці та відповідав на запитання. До речі, усі питання були по моїй темі - кулінарії. Але я не дав жодної правильної відповіді. Уявляєте, мене запитали, як робиться сир та сметана. А я щось там таке намолов", - з усмішкою розповів Євген у ефірі Нового каналу.

Пізніше, коли кулінар подивився програму на телебаченні, то йому стало дуже соромно. За словами Клопотенка, цей епізод надовго залишився у його пам’яті.

"Коли готую, то завжди згадую про той факап. Було дуже незручно", - каже Євген.

Євген Клопотенко (фото: прес-служба Нового каналу)

Але найвідоміший кухар на українському телебаченні зізнається: він не засмучується.

"Обожнюю шоу "Хто зверху?". Знаєте, за що? Бо у ньому є життя. Адже зараз на екрані мало таких правдивих програм", - резюмував Клопотенко.

До речі, хочемо поділитися з вами незвичайним рецептом полуничного варення від Євгена Клопотенка.