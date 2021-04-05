Голос країни 2021: последние участники, которые прошли в прямые эфиры
В воскресенье, 4 апреля, состоялся одиннадцатый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни", который транслирует телеканал "1+1". Тренеры шоу неоднократно назвали этот сезон самым сильным.
Сегодня прошли вторые и последние вокальные нокауты, в которых принимали участие подопечные Нади Дорофеевой и Тины Кароль. Участники двух команд сражались за право петь в прямых эфирах, которые начнутся уже на следующей неделе.
Талантливый музыкант Илья Резников эффектно выступил с попурри. Он прошел в прямые эфиры.
Илья Резников (фото: facebook.com/goloskrainy)
Зажигательный рокер Андрей Науменко исполнил песню Black Strobe – I'm a Man и прошел в прямые эфиры. Дорофеева отдала участнику место в кресле вместо Гордея Старуха.
Андрей Науменко (фото: facebook.com/goloskrainy)
Ирина Эбралидзе исполнила песню If I were a boy – Beyonce. Она заняла место в кресле вместо Сергея Лазановского и таким образом прошла в прямые эфиры.
Ирина Эбралидзе (фото: facebook.com/goloskrainy)
Илья Николаенко исполнил хит Олега Винника - "Нино". Дорофеева посадила его на место Алены Левашевой, и он стал последним участником Нади, который прошел в прямые эфиры.
Илья Николаенко (фото: facebook.com/goloskrainy)
Далее на сцену начали выходить участники команды Тины Кароль. Мила Нитич исполнила песню The Pussycat Dolls – Hush Hush и Freedom Дана Балана. Она заняла место в кресле вместо Виктории Гнатюк и прошла в прямые эфиры
Мила Нитич (фото: facebook.com/goloskrainy)
Катя Гладий исполнила песню Shape of my heart - Sting и заняла место в кресле вместо участника Дениса Потреваева. Девушка прошла в прямые эфиры.
Катя Гладий (фото: facebook.com/goloskrainy)
Никита Ломакин вышел на сцену с песней JONY – "Ты беспощадна" и занял место в кресле вместо участника Дениса Калитовского. Он прошел в прямые эфиры.
Никита Ломакин (фото: facebook.com/goloskrainy)
Юлия Тимочко последняя вышла сегодня на сцену. Она спела песню Set fire to the rain – Adele и заняла место Юлии Витранюк. Тимочко стала последней участницей команды Тины Кароль, которая прошла в прямые эфиры.
Юлия Тимочко (фото: facebook.com/goloskrainy)
Напомним, Надя Дорофеева в блестящем микромини свела с ума точеной фигурой.
Ранее на "Голосе країни" Тину Кароль довели до слез в прямом эфире.