ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Голос країни 2021: останні учасники, які пройшли у прямі ефіри

Новость на русском → Понеділок 05 квітня 2021 00:13
Голос країни 2021: останні учасники, які пройшли у прямі ефіри Фото: Голос країни 2021 (facebook.com/goloskrainy)
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 4 квітня, відбувся одинадцятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни", який транслює телеканал "1+1". Тренери шоу неодноразово назвали цей сезон самим сильним.

Сьогодні пройшли другі і останні вокальні нокаути, в яких брали участь підопічні Наді Дорофєєвої та Тіни Кароль. Учасники двох команд боролися за право співати в прямих ефірах, які почнуться вже наступного тижня.

Талановитий музикант Ілля Резніков ефектно виступив з попурі. Він пройшов в прямі ефіри.

Голос країни 2021: останні учасники, які пройшли у прямі ефіри

Ілля Резніков (фото: facebook.com/goloskrainy)

Запальний рокер Андрій Науменко виконав пісню Black Strobe – I'm a Man і пройшов в прямі ефіри. Дорофєєва віддала учаснику місце в кріслі замість Гордія Старуха.

Голос країни 2021: останні учасники, які пройшли у прямі ефіри

Андрій Науменко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ірина Ебралідзе виконала пісню If I were a boy – Beyonce. Вона зайняла місце в кріслі замість Сергія Лазановського і таким чином пройшла в прямі ефіри.

Голос країни 2021: останні учасники, які пройшли у прямі ефіри

Ірина Ебралідзе (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ілля Ніколаєнко виконав хіт Олега Винника - "Ніно". Дорофєєва посадила його на місце Олени Левашевої, і він став останнім учасником Наді, який пройшов в прямі ефіри.

Голос країни 2021: останні учасники, які пройшли у прямі ефіри

Ілля Ніколаєнко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Далі на сцену почали виходити учасники команди Тіни Кароль. Міла Нітіч виконала пісню The Pussycat Dolls – Hush Hush і Freedom Дана Балана. Вона зайняла місце в кріслі замість Вікторії Гнатюк і пройшла в прямі ефіри

Голос країни 2021: останні учасники, які пройшли у прямі ефіри

Міла Нітіч (фото: facebook.com/goloskrainy)

Катя Гладій виконала пісню Shape of my heart - Sting і зайняла місце в кріслі замість учасника Дениса Потреваєва. Дівчина пройшла в прямі ефіри.

Голос країни 2021: останні учасники, які пройшли у прямі ефіри

Катя Гладій (фото: facebook.com/goloskrainy)

Микита Ломакін вийшов на сцену з піснею JONY – "Ти нещадна" і зайняв місце в кріслі замість учасника Дениса Калитовського. Він пройшов в прямі ефіри.

Голос країни 2021: останні учасники, які пройшли у прямі ефіри

Микита Ломакін (фото: facebook.com/goloskrainy)

Юлія Тимочко остання вийшла на сцену. Вона заспівала пісню Set fire to the rain – Adele і посіла місце Юлії Вітранюк. Тимочко стала останньою учасницею команди Тіни Кароль, яка пройшла в прямі ефіри.

Голос країни 2021: останні учасники, які пройшли у прямі ефіри

Юлія Тимочко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва в блискучому мікроміні звела з розуму витонченою фігурою.

Раніше на "Голосі країни" Тіну Кароль довели до сліз в прямому ефірі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТВ-шоу шоубиз Голос країни
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ці фото були заборонені в СРСР, і на них важко дивитися без огиди
Ці фото були заборонені в СРСР, і на них важко дивитися без огиди