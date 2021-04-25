Голос країни 2021: кто выиграл суперфинал
В воскресенье, 25 апреля, состоялся двадцать первый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни", который транслирует телеканал "1+1". В суперфинал прошли Тема Паучек, Юлия Тимочко, Сергей Лазановский и Сергей Нейчев, но шоу в этом году выиграл Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой. За него больше всего проголосовало украинцев.
Стоит отметить, что Сергею Лазановскому, как победителю, вручили ключи от двухкомнатной квартиры в Киеве.
Сергей Лазановский (фото: facebook.com/goloskrainy)
Сегодня состоялся бой вокалистов за победу в суперфинале. На сцену вышли по одному участнику от каждого наставника - Нади Дорофеевой, Олега Винника, Дмитрия Монатика и Тины Кароль.
Шоу состояло из трех раундов. В каждом из которых кто-то один выбывал. Сначала финалисты спели сольную песню, которую тщательно готовили целую неделю. На этом этапе шоу покинул Сергей Нейчев - участник команды Олега Винника.
Во время второго раунда - артисты пели в дуэте со своим наставником. После этого раунда шоу покинул Тема Паучек.
Третий раунд был решающим. Финалисты спели песню, с которой пришли на слепые прослушивания.
Юлия Тимочко из команды Тины Кароль спела песню группы "Black" - Wonderful Life.
Юлия Тимочко - "Wonderful life" (видео: YouTube)
Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой спел песню Скотта Калема - You Are The Reason.
Сергей Лазановский - "You Are The Reason" (видео: YouTube)
Напомним, Тина Кароль ошеломила неожиданным признанием. Певица заявила, что "влюблена, как дура".
Ранее горячая именинница Дорофеева восхитила дерзким фото в микротопе и латексных лосинах.