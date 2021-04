Голос країни 2021: хто виграв суперфінал

Сергій Лазановський (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сьогодні відбувся бій вокалістів за перемогу в суперфіналі. На сцену вийшли по одному учаснику від кожного наставника - Наді Дорофєєвої, Олега Винника, Дмитра Монатіка і Тіни Кароль.

Шоу складалося з трьох раундів. У кожному з яких хтось один вибував. Спочатку фіналісти заспівали сольну пісню, яку ретельно готували цілий тиждень. На цьому етапі шоу покинув Сергій Нейчев - учасник команди Олега Винника.

Під час другого раунду - артисти співали в дуеті зі своїм наставником. Після цього раунду шоу покинув Тьома Павучек.

Третій раунд був вирішальним. Фіналісти заспівали пісню, з якою прийшли на сліпі прослуховування.

Юлія Тимочко з команди Тіни Кароль заспівала пісню гурту "Black" - Wonderful Life.

Юлія Тимочко - "Wonderful life" (відео: YouTube)

Сергій Лазановський з команди Наді Дорофєєвої заспівав пісню Скотта Калема-You Are The Reason.

Сергій Лазановський - "You Are The Reason" (відео: YouTube)