Голос країни 2021: хто виграв суперфінал
У неділю, 25 квітня, відбувся двадцять перший ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни", який транслює телеканал "1+1". У суперфінал пройшли Тьома Павучек, Юлія Тимочко, Сергій Лазановський і Сергій Нейчев, але шоу в цьому році виграв Сергій Лазановський з команди Наді Дорофєєвої. За нього найбільше проголосувало українців.
Варто зазначити, що Сергію Лазановському, як переможцю, вручили ключі від двокімнатної квартири в Києві.
Сергій Лазановський (фото: facebook.com/goloskrainy)
Сьогодні відбувся бій вокалістів за перемогу в суперфіналі. На сцену вийшли по одному учаснику від кожного наставника - Наді Дорофєєвої, Олега Винника, Дмитра Монатіка і Тіни Кароль.
Шоу складалося з трьох раундів. У кожному з яких хтось один вибував. Спочатку фіналісти заспівали сольну пісню, яку ретельно готували цілий тиждень. На цьому етапі шоу покинув Сергій Нейчев - учасник команди Олега Винника.
Під час другого раунду - артисти співали в дуеті зі своїм наставником. Після цього раунду шоу покинув Тьома Павучек.
Третій раунд був вирішальним. Фіналісти заспівали пісню, з якою прийшли на сліпі прослуховування.
Юлія Тимочко з команди Тіни Кароль заспівала пісню гурту "Black" - Wonderful Life.
Юлія Тимочко - "Wonderful life" (відео: YouTube)
Сергій Лазановський з команди Наді Дорофєєвої заспівав пісню Скотта Калема-You Are The Reason.
Сергій Лазановський - "You Are The Reason" (відео: YouTube)
Нагадаємо, Тіна Кароль приголомшила несподіваним визнанням. Співачка заявила, що"закохана, як дура".
Раніше гаряча іменинниця Дорофєєва захопила зухвалим фото у мікротопі і латексних лосинах.