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Голос країни 2021: кто выиграл суперфинал

Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 25 апреля, состоялся двадцать первый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни", который транслирует телеканал "1+1". В суперфинал прошли Тема Паучек, Юлия Тимочко, Сергей Лазановский и Сергей Нейчев, но шоу в этом году выиграл Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой. За него больше всего проголосовало украинцев.

Стоит отметить, что Сергею Лазановскому, как победителю, вручили ключи от двухкомнатной квартиры в Киеве.

Сергей Лазановский (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сегодня состоялся бой вокалистов за победу в суперфинале. На сцену вышли по одному участнику от каждого наставника - Нади Дорофеевой, Олега Винника, Дмитрия Монатика и Тины Кароль.

Шоу состояло из трех раундов. В каждом из которых кто-то один выбывал. Сначала финалисты спели сольную песню, которую тщательно готовили целую неделю. На этом этапе шоу покинул Сергей Нейчев - участник команды Олега Винника.

Во время второго раунда - артисты пели в дуэте со своим наставником. После этого раунда шоу покинул Тема Паучек.

Третий раунд был решающим. Финалисты спели песню, с которой пришли на слепые прослушивания.

Юлия Тимочко из команды Тины Кароль спела песню группы "Black" - Wonderful Life.

Юлия Тимочко - "Wonderful life" (видео: YouTube)

Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой спел песню Скотта Калема - You Are The Reason.

Сергей Лазановский - "You Are The Reason" (видео: YouTube)

Напомним, Тина Кароль ошеломила неожиданным признанием. Певица заявила, что "влюблена, как дура".

Ранее горячая именинница Дорофеева восхитила дерзким фото в микротопе и латексных лосинах.

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