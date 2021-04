Голос країни 2021: кто выиграл суперфинал

Сергей Лазановский (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сегодня состоялся бой вокалистов за победу в суперфинале. На сцену вышли по одному участнику от каждого наставника - Нади Дорофеевой, Олега Винника, Дмитрия Монатика и Тины Кароль.

Шоу состояло из трех раундов. В каждом из которых кто-то один выбывал. Сначала финалисты спели сольную песню, которую тщательно готовили целую неделю. На этом этапе шоу покинул Сергей Нейчев - участник команды Олега Винника.

Во время второго раунда - артисты пели в дуэте со своим наставником. После этого раунда шоу покинул Тема Паучек.

Третий раунд был решающим. Финалисты спели песню, с которой пришли на слепые прослушивания.

Юлия Тимочко из команды Тины Кароль спела песню группы "Black" - Wonderful Life.

Юлия Тимочко - "Wonderful life" (видео: YouTube)

Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой спел песню Скотта Калема - You Are The Reason.

Сергей Лазановский - "You Are The Reason" (видео: YouTube)