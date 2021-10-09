Горячий танец "Холостячки" и признание о пережитом горе: чем запомнился выпуск и кто покинул шоу

Проект "Холостячка 2" после четвертого выпуска покинули еще два участника, а главная героиня шоу певица Злата Огневич поразила зрителей и претендентов на свое сердце горячим откровенным танцем, а также неожиданным признанием о пережитой трагедии в семье.

Теперь в проекте осталось уже десять участников.

35-летняя артистка во время индивидуального свидания распрощалась с владельцем IТ-компании Богданом, который ранее катал "холостячку" на вертолете.

Теперь они катались на гидроэлектрофойле, но вместе с еще одним участником - Максом, который воспользовался своим правом присоединиться к любому сопернику на свидании, и по факту оказывал Злате больше внимания, в то время как Богдан на водных приключениях, очевидно, пытаясь произвести на певицу лучшие впечатления, на практике добился обратного эффекта.

Проект "Холостячка 2" покидает Богдан Коломейко (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Также Огневич на церемонии роз не вручила бутоньерку чемпиону Болгарии по теннису Васко Младенову.

Певица призналась, что действительно питает к нему теплые чувства, но только они "более дружеские, чем романтические".

Васко покидает шоу "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Действительно ярким моментом выпуска стал эффектный танец Златы в полупрозрачном наряде со стулом, который она подарила мужчинам-участникам - и миллионам зрителей проекта.

Произошло это, когда участники демонстрировали свои таланты. Певица тоже не осталась в стороне, и решила показать свои хореографические навыки, которые теперь наверняка мужчины забыть смогут нескоро.

"Холостячка" Злата Огневич исполнила горячий танец в четвертом выпуске шоу (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Также артистка во время катания на электрофойле на Днепре призналась о страхе перед водоемами с пресной водой, так как однажды в ее семье произошла трагедия - утонул в реке ее брат в 6-летнем возрасте, и произошло это за 3 года до рождения самой Златы.

"Это произошло в Кривом Роге. Взрослые мальчишки вытащили матрас у него, и он утонул за полторы минуты", - рассказала певица.

Она добавила, что узнала о том, что у нее был брат, совершенно случайно, когда нашла дома в шкафу не свои детские рисунки.

"Я помню, мама пришла с работы, и я на стол демонстративно положила ей эту папку. Оказалось, что это рисунки братика. Мама мне рассказала, что произошло", - поделилась Злата.