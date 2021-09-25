Холостячка 2: кого Злата Огневич отправила домой во втором выпуске (фото)

Шоу "Холостячка 2" после второго выпуска покинули сразу два претендента на сердце главной героини проекта, певицы Златы Огневич. Причем один из них принял решение распрощаться сам, призвав 35-летнюю артистку и телеведущую не вручать ему бутоньерку.

Так, после второго эфира второй сезон "Холостячки" оставили предприниматель Евгений Селютин и тренер по плаванию Игорь Присяжнюк.

В эфире, вышедшем 24 сентября, зрители могли наблюдать, как проходили встречи Златы со всеми мужчинами - участниками проекта, причем певица с завязанными глазами контактировала с ними практически тактильным способом, прежде чем снять повязку.

Кроме того, на шоу состоялось также и интимное, и экстремальное свидания.

И вот во время общения 36-летний Присяжнюк рассказал Злате о желании прекратить участие. Объяснил свое решение тем, что ему нужно вернуться на работу. Также тренер признался, что изначально не планировал оставаться на шоу до конца, но этот проект стал для него единственным способом познакомиться с ней.

Как выяснилось, перед этим Игорь уже пробовал встретить свою любовь на других романтических шоу. Огневич решила, что участник был с ней неискренним, и распрощалась.

Игорь Присяжнюк покидает шоу "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Также певица отправила домой и Селютина по итогам второго выпуска проекта. Дело в том, что Холостячка не пришла в восторг от того, что мужчина уступает инициативу девушке и сам ждет от нее первого шага навстречу.

Злата отметила, что подобный опыт уже имела, и не желает его повторения.

Евгений Селютин покинул проект "Холостячка 2" после 2 выпуска (фото: facebook.com/TheBachelorUa)