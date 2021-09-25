Холостячка 2: кого Злата Огнєвіч відправила додому у другому випуску (фото)

Шоу "Холостячка 2" після другого випуску покинули відразу два претенденти на серце головної героїні проекту, співачки Злати Огнєвіч. Причому один з них прийняв рішення розпрощатися сам, закликавши 35-річну артистку і телеведучу не вручати йому бутоньєрку.

Так, після другого ефіру другий сезон "Холостячки" залишили підприємець Євген Селютін та тренер з плавання Ігор Присяжнюк.

В ефірі, що вийшов 24 вересня, глядачі могли спостерігати, як проходили зустрічі Злати з усіма чоловіками - учасниками проекту, причому співачка із зав'язаними очима контактувала з ними практично тактильним способом, перш ніж зняти пов'язку.

Крім того, на шоу відбулося також і інтимне, і екстремальне побачення.

І ось під час спілкування 36-річний Присяжнюк розповів Златі про бажання припинити участь. Пояснив своє рішення тим, що йому потрібно повернутися на роботу. Також тренер зізнався, що спочатку не планував залишатися на шоу до кінця, та цей проект став для нього єдиним способом познайомитися з нею.

Як з'ясувалося, перед цим Ігор вже пробував зустріти своє кохання на інших романтичних шоу. Огнєвіч вирішила, що учасник був з нею нещирим, і розпрощалася.

Ігор Присяжнюк покидає шоу "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Також співачка відправила додому і Селютіна за підсумками другого випуску проекту. Річ у тім, що Холостячка не прийшла в захват від того, що чоловік поступається ініціативі дівчині й сам чекає від неї першого кроку назустріч.

Злата зазначила, що подібний досвід вже мала, і не бажає його повторення.

Євген Селютін залишив проєкт "Холостячка 2" після 2 випуску (фото: facebook.com/TheBachelorUa)