Холостячка 2: кто победил и как прошел финал шоу, где Злата Огневич выбирала мужа (фото и видео)

В последнем выпуске "Холостячка 2" победил Андрей Задворный . Именно его Злата Огневич видит своим мужем.

Кто он такой и как прошел финал на шоу СТБ 03.12.2021 - читайте на Lite.

Суперфинал "Холостячки" и главный выбор

35-летняя "холостячка" Злата в 12-м, завершающем выпуске устраивала решающие свидания с оставшимися в проекте участниками в Тунисе.

С 38-летним львовским бизнесменом Дмитрием Шевченко артистка провела время у оазиса, в пустыне, катаясь на квадроцикле, а затем даже прозвучало предложение об интиме. Но Огневич от близости отказалась, отрезав: "До финала секса не будет".

Дмитрий Шевченко и Злата Огневич в 12-м выпуске шоу "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Что касается 30-летнего психолога Романа Свечкоренко, который после завершения бракоразводного процесса вернулся на проект на прошлой неделе, то его камбэк продлился только до начала нынешнего выпуска - "холостячка" распрощалась с участником, не затягивая.

"Холостячка" Злата отпустила Романа Свечкоренко домой и из проекта (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

А с 31-летним предпринимателем Андреем Задворным певица на свидании в этой североафриканской стране занималась дайвингом и плавала под парусом.

"Холостячка" Злата Огневич и Андрей Задворный (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

И вот, на финальной Церемонии роз Злата в пышном свадебном платье с волнующим глубоким декольте принимала предложения руки и сердца от двух кавалеров.

Дмитрий рассказал о своих крепких чувствах к "холостячке", что сильнее любого страха и сомнений...

Дмитрий сделал Злате предложение в финале проекта "Холостячка 2" (фото: скриншот)

Андрей заявил о влюбленности, которую четко осознал еще на Кипре, и назвал Огневич причиной своего счастья.

Андрей признался Злате в любви и предложил создать семью (фото: скриншот)

Главная героиня реалити ответила взаимностью и согласием Задворному. Она отметила, что отношение у них похожи на "горки": "Я завораживалась и разочаровалась... Не любая влюбленность может перерасти в любовь, но моя переросла".

"Я говорю тебе "Да", я согласна! Я готова создать с тобой семью", - ответила певица, поцеловавшись со своим будущим мужем.

Злата Огневич выбрала Андрея Задворного победителем шоу "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Что известно о женихе "холостячки" Андрее Задворном

Андрею 31 год, он дважды был женат, есть дочь - сейчас девочке Кире 6 лет.

Злата Огневич и Андрей Задворный с дочкой (фото: instagram.com/holostyakstb)

Предприниматель имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10. По образованию он юрист, но быстро разочаровался в профессии, купил два станка и перешел в цех.

Андрей Задворный, избранник Златы Огневич (фото: instagram.com/holostyakstb)

Впервые Андрей пошел под венец в 22 года. Позже развелся с матерью своего ребенка, но поддерживает с ней хорошие отношения.

После брака у Задворного были серьезные отношения в течение двух лет, в которых девушка ему изменила.

Андрей Задворный, избранник Златы Огневич (фото: instagram.com/holostyakstb)

Андрей проживает в Киеве, но родился в Латвии в семье военного и воспитателя в садике. Сейчас родители живут под Кропивницким.

Избранник "холостячки" увлекается парапланеризмом, малой авиацией, дайвингом, занимается баскетболом и тайским боксом, любит путешествовать.

Видео: Злата Огневич назвала победителя проекта "Холостячка 2" в 12-м финальном выпуске

Видео: финал проекта "Холостячка", на котором Злата Огневич выбрала своего будущего мужа

Как отреагировал соперник победителя

Шевченко был ошеломлен решением Златы не в его пользу. Выслушав слова "холостячки" о благодарности за то, что он раскрылся, но получив отказ, кавалер даже не смог с артисткой толком попрощаться - он ушел просто без слов.

Уже после Дмитрий признался в желании плакать, и добавил: "Надо было ее поблагодарить... Просто пустота внутри".

Так, подальше от объективов камер, мужчина таки дал волю эмоциям и пустил слезу.

На своей страничке в Instagram Шевченко рассказал, что Злата принесла в его жизнь кардинальные изменения.

Дмитрий Шевченко в финале "Холостячки 2" был отвергнут (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

"Для меня это был очень сложный путь. Эти три месяца перевернули мою жизнь с ног наголову. Временами казалось, что я проживаю лучшие дни в своей жизни. Мне даже казалось, что я начал хотеть впервые в жизни открываться, но что-то опять пошло не так", - написал Дмитрий.

При этом он высказал уверенность, что хоть найти человека "с которым влюбишься взаимно - тоже оказывается не просто", но он точно встретит свою любовь и будет по-настоящему счастлив.

Дмитрий Шевченко отреагировал на поражение в финале шоу "Холостячка 2" (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)