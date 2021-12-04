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Холостячка 2: хто переміг і як пройшов фінал шоу, де Злата Огнєвіч обирала чоловіка (фото і відео)

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Субота 04 грудня 2021 07:43
Холостячка 2: хто переміг і як пройшов фінал шоу, де Злата Огнєвіч обирала чоловіка (фото і відео) Фото: "Холостячка" Злата Огнєвіч вибрала переможця проекту, свого майбутнього чоловіка (instagram.com/holostyakstb)
Автор: Володимир Костирін

В останньому випуску "Холостячка 2" переміг Андрій Задворний. Саме його Злата Огнєвіч бачить своїм чоловіком.

Хто він такий і як пройшов фінал на шоу СТБ 03.12.2021 - читайте на Lite.

Суперфінал "Холостячки" і головний вибір

35-річна "холостячка" Злата в 12-му, завершальному випуску влаштовувала вирішальні побачення учасниками, які залишилися в проекті, у Тунісі.

З 38-річним львівським бізнесменом Дмитром Шевченком артистка провела час біля оазису, в пустелі, катаючись на квадроциклі, а потім навіть прозвучала пропозиція про інтим. Але Огнєвіч від близькості відмовилася, відрізавши: "до фіналу сексу не буде".

Холостячка 2: хто переміг і як пройшов фінал шоу, де Злата Огнєвіч обирала чоловіка (фото і відео)

Дмитро Шевченко і Злата Огнєвіч у 12-му випуску шоу "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Що стосується 30-річного психолога Романа Свечкоренка, який після завершення шлюборозлучного процесу повернувся на проект минулого тижня, то його камбек тривав тільки до початку нинішнього випуску - "холостячка" розпрощалася з учасником, не затягуючи.

Холостячка 2: хто переміг і як пройшов фінал шоу, де Злата Огнєвіч обирала чоловіка (фото і відео)

"Холостячка" Злата відпустила Романа Свечкоренка додому і з проекту (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

А з 31-річним підприємцем Андрієм Задворним співачка на побаченні в цій північноафриканській країні займалася дайвінгом і плавала під вітрилом.

Холостячка 2: хто переміг і як пройшов фінал шоу, де Злата Огнєвіч обирала чоловіка (фото і відео)

"Холостячка" Злата Огнєвіч і Андрій Задворний (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

І ось, на фінальній Церемонії троянд Злата в пишній весільній сукні з хвилюючим глибоким декольте приймала пропозиції руки і серця від двох кавалерів.

Дмитро розповів про свої міцні почуття до" холостячки", що сильніше за усякий страх і сумніви...

Холостячка 2: хто переміг і як пройшов фінал шоу, де Злата Огнєвіч обирала чоловіка (фото і відео)

Дмитро зробив Златі пропозицію у фіналі проекту "Холостячка 2" (фото: скріншот)

Андрій заявив про закоханість, яку чітко усвідомив ще на Кіпрі, і назвав Огнєвіч причиною свого щастя.

Холостячка 2: хто переміг і як пройшов фінал шоу, де Злата Огнєвіч обирала чоловіка (фото і відео)

Андрій зізнався Златі в коханні та запропонував створити сім'ю (фото: скріншот)

Головна героїня реаліті відповіла взаємністю і згодою Задворному. Вона зазначила, що ставлення у них схожі на "гірки": "я зачаровувалася і розчарувалася... Не будь-яка закоханість може перерости на кохання, але моя переросла".

"Я кажу тобі "Так", я згодна! Я готова створити з тобою сім'ю", - відповіла співачка, поцілувавшись зі своїм майбутнім чоловіком.

Холостячка 2: хто переміг і як пройшов фінал шоу, де Злата Огнєвіч обирала чоловіка (фото і відео)

Злата Огнєвіч вибрала Андрія Задворного переможцем шоу "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Що відомо про нареченого "холостячки" Андрія Задворного

Андрію 31 рік, він двічі був одружений, є дочка - зараз дівчинці Кірі 6 років.

Холостячка 2: хто переміг і як пройшов фінал шоу, де Злата Огнєвіч обирала чоловіка (фото і відео)

Злата Огнєвіч і Андрій Задворний з донькою (фото: instagram.com/holostyakstb)

Підприємець має власне виробництво дерев'яних розвиваючих іграшок для дітей від року до 10. За освітою він юрист, але швидко розчарувався в професії, купив два верстати і перейшов у цех.

Холостячка 2: хто переміг і як пройшов фінал шоу, де Злата Огнєвіч обирала чоловіка (фото і відео)

Андрій Задворний, обранець Злати Огнєвіч (фото: instagram.com/holostyakstb)

Вперше Андрій пішов під вінець у 22 роки. Пізніше розлучився з матір'ю своєї дитини, але підтримує з нею хороші стосунки.

Після шлюбу у Задворного були серйозні стосунки протягом двох років, в яких дівчина йому зраджувала.

Холостячка 2: хто переміг і як пройшов фінал шоу, де Злата Огнєвіч обирала чоловіка (фото і відео)

Андрій Задворний, обранець Злати Огнєвіч (фото: instagram.com/holostyakstb)

Андрій проживає в Києві, але народився в Латвії в сім'ї військового і вихователя в садку. Зараз батьки живуть під Кропивницьким.

Обранець "холостячки" захоплюється парапланеризмом, малою авіацією, дайвінгом, займається баскетболом і тайським боксом, любить подорожувати.

Відео: Злата Огнєвіч назвала переможця проекту "Холостячка 2" у 12-му фінальному випуску

Відео: фінал проекту "Холостячка", на якому Злата Огнєвіч вибрала свого майбутнього чоловіка

Як відреагував суперник переможця

Шевченко був приголомшений рішенням Злати не на його користь. Вислухавши слова "холостячки" про вдячність за те, що він розкрився, але отримавши відмову, кавалер навіть не зміг з артисткою попрощатися - він пішов просто без слів.

Вже після Дмитро зізнався у бажанні плакати, і додав: "Треба було їй подякувати... Просто порожнеча всередині".

Так, подалі від об'єктивів камер чоловік таки дав волю емоціям і пустив сльозу.

На своїй сторінці в Instagram Шевченко розповів, що Злата принесла кардинальні зміни в його життя.

Холостячка 2: хто переміг і як пройшов фінал шоу, де Злата Огнєвіч обирала чоловіка (фото і відео)

Дмитра Шевченка у фіналі "Холостячки 2" було відкинуто (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

"Для мене це був дуже складний шлях. Ці три місяці перевернули моє життя з ніг на голову. Часом здавалося, що я проживаю найкращі дні у своєму житті. Мені навіть здавалося, що я почав хотіти вперше в житті відкриватися, але щось знову пішло не так", - написав Дмитро.

При цьому він висловив упевненість, що хоч знайти людину "з якою закохаєшся взаємно - теж виявляється не просто", але він точно зустріне своє кохання і буде по-справжньому щасливий.

Холостячка 2: хто переміг і як пройшов фінал шоу, де Злата Огнєвіч обирала чоловіка (фото і відео)

Дмитро Шевченко відреагував на поразку у фіналі шоу "Холостячка 2" (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Варто відзначити, що саме більшість шанувальників шоу вболівали за іншого претендента на серце "холостячки" Злати, називаючи ідеальним чоловіком для співачки.

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