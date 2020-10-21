Холостячка: кто будет бороться за сердце Ксении Мишиной

Стало известно, какие мужчины будут стараться заполучить сердце Ксении Мишиной

23 октября в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера шоу Холостячка, главной героиней которого будет Ксения Мишина.

В рамках самого романтического реалити за сердце знаменитой украинской актрисы будут бороться 15 самых достойных мужчин.

На первой вечеринке зрители наконец-то увидят участников, их первое знакомство с Ксенией и подарки, которые они подготовили. К слову, как не удивительно, не все мужчины решили впечатлить "холостячку". Некоторые пришли без цветов и подарков.

Один из участников решит сразу пригласить на свидание Ксению на глазах у всех. Также на проект придет мужчина, с которым они были ранее знакомы, но который почему-то отрицает знакомство.

"Этого не может быть, поскольку я бы точно запомнил знакомство с тобой", - ответил участник.

Ксения увидит несколько знакомых лиц. Не со всеми за пределами проекта общение наладилось, поскольку одного из участников девушка даже заблокировала в социальных сетях.

Также Ксения увидит мужчину, с которым она познакомилась на другом ТВ-проекте и с которым у нее хорошие приятельские отношения. Но как она отреагирует на его появление в реалити и возникнет ли между ними романтическая искра - можно будет узнать уже в пятницу.

Кадры с 1 выпуска шоу Холостячка (фото: пресс-служба СТБ)

Напомним, недавно Ксения Мишина откровенно рассказала, что для нее любовь.