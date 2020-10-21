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Холостячка: хто буде боротися за серце Ксенії Мішиної

Новость на русском → Середа 21 жовтня 2020 14:33
Холостячка: хто буде боротися за серце Ксенії Мішиної Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Lite

Стало відомо, які чоловіки будуть намагатися полонити серце Ксенії Мішиної

23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра шоу Холостячка, головною героїнею якого буде Ксенія Мішина.

В рамках найромантичнішого реаліті за серце відомої української актриси будуть боротися 15 гідних чоловіків.

На першій вечірці глядачі нарешті побачать учасників, їх перше знайомство з Ксенією та подарунки, які вони підготували. До речі, як не дивно, не всі чоловіки вирішили вразити "холостячку". Деякі прийшли без квітів і подарунків.

Один з учасників вирішить запросити на побачення Ксенію на очах у всіх. Також на проєкт прийде чоловік, з яким вони були раніше знайомі, але який чомусь заперечує знайомство.

"Цього не може бути, бо я б точно запам'ятав знайомство з тобою", - відповів учасник.

Ксенія побачить кілька знайомих облич. Не з усіма за межами проєкту спілкування налагодилося, оскільки одного з учасників дівчина навіть заблокувала в соціальних мережах.

Також Ксенія побачить чоловіка, з яким вона познайомилася на іншому ТВ-проєкті і з яким у неї хороші приятельські стосунки. Але як вона відреагує на його появу в реаліті і чи виникне між ними романтична іскра - можна буде дізнатися вже в п'ятницю.

Холостячка: хто буде боротися за серце Ксенії МішиноїХолостячка: хто буде боротися за серце Ксенії МішиноїХолостячка: хто буде боротися за серце Ксенії Мішиної

Кадри з 1 випуску шоу Холостячка (фото: прес-служба СТБ)

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина відверто розповіла, що для неї є любов.

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