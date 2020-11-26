"Холостячка" Мишина приготовила сюрприз для своих мужчин: мне важно посмотреть

Ксения Мишина решила проверить мужчин шоу "Холостячка" на стойкость

Шоу "Холостячка" уже оставило позади половину своего проекта и в следующем выпуске участников ожидает настоящий экзамен. В следующем эфире главная героиня Ксения Мишина устроит своим мужчинам серьезное испытание. Она познакомит участников со своим сыном Платоном.

Ксения Мишина воспитывает сына Платона самостоятельно, весной ему исполнилось 8 лет. Подробности своей личной жизни Мишина не афиширует.

Актриса возьмет сына Платона в путешествие на Западную Украину и как отметила Мишина, она хочет посмотреть, как мужчины будут взаимодействовать с ее ребенком.

"Остались мужчины, с которыми мне нравится проводить время. И я думаю, что Платону тоже будет с ними интересно. Мне очень важно посмотреть, как участники будут взаимодействовать с моим ребенком. Одно дело говорить, а другое – испробовать это в ситуации", - так объясняет Ксения Мишина новые испытания для мужчин.

Почему эта встреча станет настоящим испытанием для мужчин, и кто сможет найти с мальчиком общий язык – зрители смогут узнать уже в эту пятницу, 27 ноября в 19:00 на телеканале СТБ.

Кроме того, в шестом выпуске романтического реалити-шоу ожидается настоящая захватывающая стрессовая история. Один из претендентов на сердце Мишиной покинет проект досрочно, не дождавшись церемонии. Кто же станет тем героем, с которым Холостячка попрощается досрочно?

Ксения Мишина устроит настоящий экзамен для участников шоу "Холостячка"

Напомним, ранее мы писали о том, что Ксения Мишина растрогала тем, как она видит настоящую любовь.

А также рассказывали о том, что Ксения Мишина внезапно разоткровенничалась о своем бывшем и его поступках.