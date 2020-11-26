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"Холостячка" Мішина приготувала сюрприз для своїх чоловіків: мені важливо подивитися

Новость на русском → Четвер 26 листопада 2020 21:01
"Холостячка" Мішина приготувала сюрприз для своїх чоловіків: мені важливо подивитися Ксенія Мішина (Фото: facebook.com/kseniia.mishyna)
Автор: Lite

Ксенія Мішина вирішила перевірити чоловіків шоу "Холостячка" на стійкість

Шоу "Холостячка" вже залишило позаду половину свого проєкту і в наступному випуску учасників чекає справжній іспит. У наступному ефірі головна героїня Ксенія Мішина влаштує своїм чоловікам серйозне випробування. Вона познайомить учасників зі своїм сином Платоном.

Ксенія Мішина виховує сина Платона самостійно, навесні йому виповнилося 8 років. Подробиці свого особистого життя Мішина не афішує.

Актриса візьме сина Платона в подорож на Західну Україну і як зазначила Мішина, вона хоче подивитися, як чоловіки будуть взаємодіяти з її дитиною.

"Залишилися чоловіки, з якими мені подобається проводити час. І я думаю, що Платону теж буде з ними цікаво. Мені дуже важливо подивитися, як учасники будуть взаємодіяти з моєю дитиною. Одна справа говорити, а інша – випробувати це в ситуації", - так пояснює Ксенія Мішина нові випробування для чоловіків.

Чому ця зустріч стане справжнім випробуванням для чоловіків, і хто зможе знайти з хлопчиком спільну мову – глядачі зможуть дізнатися вже в цю п'ятницю, 27 листопада о 19:00 на телеканалі СТБ.

Крім того, у шостому випуску романтичного реаліті-шоу очікується справжня захоплива та стресова історія. Один з претендентів на серце Мішиної покине проєкт достроково, не дочекавшись церемонії. Хто ж стане тим героєм, з яким Холостячка попрощається достроково?

Ксенія Мішина влаштує справжній іспит для учасників шоу "Холостячка"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ксенія Мішина зворушила тим, як вона бачить справжню любов.

А також розповідали про те, що Ксенія Мішина раптово розговорилася про свого колишнього і його вчинки.

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