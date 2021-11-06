"Холостячка" Огневич отправила домой еще одного участника: "от меня не будет отдачи"

В реалити "Холостячка 2" в восьмом выпуске главная героиня проекта певица Злата Огневич рассталась с еще одним претендентом на ее сердце за несколько шагов до финала.

Артистка на Церемонии роз сделала свой выбор и отправила домой фитнес-инструктора Олега Плахотнюка, который не единожды признавался в своих искренних нежных чувствах к Злате.

Что же, зрители шоу и так не давали много шансов на потенциальное создание их пары, наблюдая за поведением певицы.

В нынешнем выпуске на свидании с "холостячкой" Олег посвятил время на совместные со Златой занятия фитнесом, и в процессе возникали некоторые моменты, смущавшие девушку. И даже попытка кавалера ее поцеловать не увенчалась особым успехом - артистка позволила ее чмокнуть только в щечку.

В итоге "холостячка" осталась честной перед собой и не стала играть с чувствами, которые так и не смогли сформироваться и окрепнуть к этому мужчине.

Злата Огневич и Олег Плахотнюк (фото: instagram.com/superolegodessa)

"Не хочется завлекать его в отношения, в которых от меня не будет отдачи", - созналась Злата, поставив точку в участии Олега в шоу.

Нужно сказать, что сам Плахотнюк воспринял свое фиаско в борьбе за сердце Огневич с досадой, ведь наблюдал за артисткой и ее творческой жизнью он уже с десяток лет, а все время участия в реалити симпатия крепла и превращалась во влюбленность.

Олег Плахотнюк покидает проект "Холостячка 2" по итогам 8 сезона (фото: facebook.com/TheBachelorUa)