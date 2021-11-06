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"Холостячка" Огневич отправила домой еще одного участника: "от меня не будет отдачи"

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Суббота 06 ноября 2021 09:19
"Холостячка" Огневич отправила домой еще одного участника: "от меня не будет отдачи" Фото: кто покинул реалити "Холостячка 2" в 8 выпуске (facebook.com/TheBachelorUa)
Автор: Владимир Костырин

В реалити "Холостячка 2" в восьмом выпуске главная героиня проекта певица Злата Огневич рассталась с еще одним претендентом на ее сердце за несколько шагов до финала.

Таким образом количество участников шоу теперь сократилось до четырех.

Артистка на Церемонии роз сделала свой выбор и отправила домой фитнес-инструктора Олега Плахотнюка, который не единожды признавался в своих искренних нежных чувствах к Злате.

Что же, зрители шоу и так не давали много шансов на потенциальное создание их пары, наблюдая за поведением певицы.

В нынешнем выпуске на свидании с "холостячкой" Олег посвятил время на совместные со Златой занятия фитнесом, и в процессе возникали некоторые моменты, смущавшие девушку. И даже попытка кавалера ее поцеловать не увенчалась особым успехом - артистка позволила ее чмокнуть только в щечку.

В итоге "холостячка" осталась честной перед собой и не стала играть с чувствами, которые так и не смогли сформироваться и окрепнуть к этому мужчине.

&quot;Холостячка&quot; Огневич отправила домой еще одного участника: &quot;от меня не будет отдачи&quot;Злата Огневич и Олег Плахотнюк (фото: instagram.com/superolegodessa)

"Не хочется завлекать его в отношения, в которых от меня не будет отдачи", - созналась Злата, поставив точку в участии Олега в шоу.

Нужно сказать, что сам Плахотнюк воспринял свое фиаско в борьбе за сердце Огневич с досадой, ведь наблюдал за артисткой и ее творческой жизнью он уже с десяток лет, а все время участия в реалити симпатия крепла и превращалась во влюбленность.

&quot;Холостячка&quot; Огневич отправила домой еще одного участника: &quot;от меня не будет отдачи&quot;

Олег Плахотнюк покидает проект "Холостячка 2" по итогам 8 сезона (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Напомним, ранее астролог рассказала, за кого выйдет Злата Огневич, и высказалась о вероятном муже "холостячки".

Также недавно мы писали про шикарные апартаменты, в которых живет Злата Огневич.

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