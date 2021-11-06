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"Холостячка" Огнєвіч відправила додому ще одного учасника: "від мене не буде віддачі"

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Субота 06 листопада 2021 09:19
"Холостячка" Огнєвіч відправила додому ще одного учасника: "від мене не буде віддачі" Фото: хто покинув реаліті "Холостячка 2" у 8 випуску (facebook.com/TheBachelorUa)
Автор: Володимир Костирін

У реаліті "Холостячка 2" у восьмому випуску головна героїня проекту співачка Злата Огнєвіч розсталася з ще одним претендентом на її серце за кілька кроків до фіналу.

Таким чином кількість учасників шоу тепер скоротилася до чотирьох.

Артистка на Церемонії троянд зробила свій вибір і відправила додому фітнес-інструктора Олега Плахотнюка, який неодноразово зізнавався у своїх щирих ніжних почуттях до Злати.

Що ж, глядачі шоу і так не давали багато шансів на потенційне створення їх пари, спостерігаючи за поведінкою співачки.

У нинішньому випуску на побаченні з "холостячкою" Олег присвятив час на спільні зі Златою заняття фітнесом, і в процесі виникали деякі моменти, що бентежили дівчину. І навіть спроба кавалера її поцілувати не увінчалася особливим успіхом - артистка дозволила її цмокнути тільки в щічку.

У підсумку "холостячка" залишилася чесною перед собою і не стала грати з почуттями, які так і не змогли сформуватися і зміцніти до цього чоловіка.

&quot;Холостячка&quot; Огнєвіч відправила додому ще одного учасника: &quot;від мене не буде віддачі&quot;Злата Огнєвіч і Олег Плахотнюк (фото: instagram.com/superolegodessa)

"Не хочеться заманювати його у стосунки, у яких від мене не буде віддачі", - зізналася Злата, поставивши крапку в участі Олега в шоу.

Потрібно сказати, що сам Плахотнюк сприйняв своє фіаско в боротьбі за серце Огнєвіч з досадою, адже спостерігав за артисткою та її творчим життям він вже з десяток років, а весь час участі в реаліті симпатія міцніла і перетворювалася на закоханість.

&quot;Холостячка&quot; Огнєвіч відправила додому ще одного учасника: &quot;від мене не буде віддачі&quot;

Олег Плахотнюк залишає проект "Холостячка 2" за підсумками 8 сезону (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Нагадаємо, раніше астролог розповіла, за кого вийде Злата Огнєвіч, і висловилася про ймовірного чоловіка "холостячки".

Також нещодавно ми писали про шикарні апартаменти, в яких живе Злата Огнєвіч.

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