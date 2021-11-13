"Холостячка" Огневич устроила самую напряженную церемонию роз: "так легко не отпущу"

Артистка перед вынесением "вердикта" отправилась к каждому из оставшихся четырех участников домой, чтобы узнать их еще ближе. Что из этого получилось в итоге - читайте в материале ниже.

Самая интригующая ситуация была при поездке Златы уже после гостин у Андрея Задворного, Максима Тарапаты и Андрея Хветкевича к четвертому кавалеру - Дмитрию Шевченко во Львов.

Принимая дорогую гостью, мужчина устроил для "холостячки" поистине яркую встречу - сначала катал на ретро автомобиле по городу, затем организовал для нее мастер-класс по боксу.

Казалось, что рандеву продлится только на позитиве и дальше, но в определенный момент что-то пошло не так: Дмитрий стал хандрить, и это не прошло мимо внимания Огневич, которой тоже стало не совсем комфортно.

Уже на церемонии роз он признался - осознавать факт, что Злата перед ним отправлялась в гости к остальным троим "конкурентам", на самом деле было ему неприятно.

Тут уж возмутилась сама "холостячка", и упрекнула Дмитрия в разрыве между словами и действиями. Мол, ранее Шевченко говорил ей, что для него главное, это доверие. Но вот в этот раз на свидании мужчина не раскрыл причину перемены настроения, решив отмалчиваться до самой церемонии.

Казалось, что Злата может принять радикальное решение по поводу дальнейшего участия Дмитрия в шоу, но после откровенной беседы между ними прошла напряженность и вернулось тепло.

Злата Огневич и Дмитрий Шевченко (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Огневич отметила, что Шевченко "так легко отпускать не станет", и добавила, что у нее начали зарождаться глубокие чувства к кавалеру.

Так, в итоге все четверо участников остаются и дальше в проекте и продолжат бороться за сердце "холостячки".

В проекте "Холостячка 2" по итогам 9 выпуска никто из участников шоу не покинул (фото: facebook.com/TheBachelorUa)