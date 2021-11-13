"Холостячка" Огнєвіч влаштувала найнапруженішу церемонію троянд: "так легко не відпущу"

На проекті "Холостячка 2" в дев'ятому випуску головна героїня реаліті співачка Злата Огнєвіч влаштувала для глядачів, мабуть, найнапруженішу церемонію вручення бутоньєрок.

Артистка перед винесенням "вердикту" вирушила до кожного з чотирьох учасників, які залишилися, додому, щоб дізнатися їх ще ближче. Що з цього вийшло в результаті - читайте в матеріалі нижче.

Найбільш інтригуюча ситуація була при поїздці Злати вже після гостин у Андрія Задворного, Максима Тарапати та Андрія Хветкевича до четвертого кавалера - Дмитра Шевченка до Львова.

Приймаючи дорогу гостю, чоловік влаштував для "холостячки" воістину яскраву зустріч - спочатку катав на ретро автомобілі містом, потім організував для неї майстер-клас з боксу.

Здавалося, що рандеву триватиме тільки на позитиві й надалі, але в певний момент щось пішло не так: Дмитро став хандрити, і це не пройшло повз уваги Огнєвіч, якій теж стало не зовсім комфортно.

Вже на церемонії троянд він зізнався - усвідомлювати факт, що Злата перед ним відправлялася в гості до інших трьох "конкурентів", насправді було йому неприємно.

Тут вже обурилася сама "холостячка", і дорікнула Дмитрові в розриві між словами та діями. Мовляв, раніше Шевченко говорив їй, що для нього головне, це довіра. Але ось цього разу на побаченні чоловік не розкрив причину зміни настрою, вирішивши відмовчуватися до самої церемонії.

Здавалося, що Злата може прийняти радикальне рішення з приводу подальшої участі Дмитра в шоу, але після відвертої бесіди між ними пройшла напруженість і повернулося тепло.

Злата Огнєвіч і Дмитро Шевченко (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Огнєвіч зазначила, що Шевченко "так легко відпускати не стане", і додала, що у неї почали зароджуватися глибокі почуття до кавалера.

Так, у підсумку всі четверо учасників залишаються і далі в проекті та продовжать боротися за серце "холостячки".

У проекті "Холостячка 2" за підсумками 9 випуску ніхто з учасників шоу не покинув (фото: facebook.com/TheBachelorUa)