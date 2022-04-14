Хроніки незламності: украинцам расскажут истории о силе воли к жизни и победе

Очевидцы и участники войны России против Украины на всю страну расскажут о своем пути к взаимной поддержки, которая дает силы жить и двигаться дальше, а также о жизни в зонах боевых действий и под оккупацией.

Бесстрашные врачи, военные, волонтеры, мирные граждане, пережившие ужасы оккупации, звезды шоу-бизнеса, которые присоединились к борьбе с рашистами, другие герои современности в эфире "Говорить Україна. Хроніки незламності" поделятся историями, которые разбивают сердце, но и дают надежду.

Так, 16 апреля социальное ток-шоу впервые с начала войны вернется в эфир на YouTube.

Известно, что в первых выпусках "Говорить Україна" зрителей будет ждать встреча с дочерью погибшей Ирины из Бучи, фото руки которой облетело весь мир, а ее лицо смогли узнать по маникюру; терапевтом, которая без света и воды смогла принять сложные роды; мэром Мариуполя, который расскажет о работе крематориев в городе; певцом Андреем Данилко.

Отдельное внимание ведущий проекта Алексей Суханов и его собеседники будут уделять борьбе с фейками российской пропаганды и дезинформации.

"Война навсегда изменила нас. Мы больше не будем прежними. Мы будем сильнее, смелее, отчаяннее. Теперь каждый из нас стал героем своего времени, потому что только делая свое дело "на отлично", мы можем вытащить нашу страну и себя с того дна, куда пытается отправить нас Россия. И каждая наша история новых выпусков "Говорить Україна. Хроніки незламності" о силе воли к жизни и победе", - поделился ведущий канала "Украина".

Добавим, что команда проекта работает сейчас на волонтерских началах. Они готовят выпуски, находясь в разных уголках страны.

"Мы будем встречаться по будням на нашем канале в YouTube, чтобы быть еще более актуальными и близкими к зрителям. Мы будем говорить обо всем, что касается настоящего. Конечно, о войне, но и еще больше о жизни, которая продолжается и будет продолжаться вопреки всему. Ведь верим и знаем, что мы пройдем этот трудный путь вместе", - говорят авторы проекта.