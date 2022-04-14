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Хроніки незламності: українцям розкажуть історії про силу волі до життя та перемоги

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Четвер 14 квітня 2022 13:05
Хроніки незламності: українцям розкажуть історії про силу волі до життя та перемоги Олексій Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)
Автор: Дмитрий Войналович

Очевидці й учасники війни Росії проти України на всю країну розкажуть про свій шлях до взаємної підтримки, яка дає сили жити й рухатись далі, а також про життя у зонах бойових дій та під окупацією.

Безстрашні лікарі, військові, волонтери, мирні громадяни, що пережили жахи окупації, зірки шоу-бізнесу, які долучились до спротиву, інші герої сьогодення у ефірі "Говорить Україна. Хроніки незламності" поділяться історіями, які крають серце, але й дають надію.

Так, 16 квітня соціальне ток-шоу вперше від початку війни повернеться у ефір на YouTube.

Відомо, що у перших випусках "Говорить Україна" глядачів чекатиме зустріч з донькою загиблої Ірини з Бучі, фото руки якої облетіло увесь світ, а її особу змогли упізнати за манікюром; терапевтом, яка без світла та води змогла прийняти складні пологи; мером Маріуполя, який розповість про роботу крематоріїв у місті; співаком Андрієм Данилком.

Окрему увагу ведучий проєкту Олексій Суханов та його співрозмовники приділятимуть боротьбі з фейками російської пропаганди та дезінформації.

"Війна назавжди змінила нас. Ми більше не будемо колишніми. Ми будемо сильнішими, сміливішими, відчайдушнішими. Тепер кожен з нас став героєм свого часу, тому що тільки роблячи свою справу "на відмінно", ми можемо витягнути нашу країну і себе з того дна, куди намагається відправити нас Росія. І кожна наша історія нових випусків "Говорить Україна. Хроніки незламності" про силу волі до життя та перемоги", - поділився ведучий каналу "Україна".

Додамо, що команда проєкту працює наразі на волонтерських засадах. Вони готують випуски, перебуваючи у різних куточках країни.

"Ми будемо зустрічатися по буднях на нашому каналі в YouTube, аби бути ще більш актуальними та близькими до глядачів. Ми будемо говорити про все, що стосується сьогодення. Звісно, про війну, але й ще більше про життя, яке триває і триватимете всупереч всьому. Адже віримо та знаємо, що ми пройдемо цей важкий шлях разом", - кажуть автори проєкту.

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