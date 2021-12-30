"Игры талантов": стало известно имя ведущего нового шоу на украинском ТВ

Зрители канала "Украина" уже в феврале увидят адаптацию масштабного игрового шоу по популярному мировому формату The Game of Talents, который в нашей стране будет выходить под названием "Игры талантов" .

Что это за шоу и первые детали об уникальном телепроекте - читайте в материале Lite.

Кто будет ведущим шоу "Игры талантов"

Ведущим игрового шоу стал мегапопулярный DZIDZIO.

Михаил Хома признается: стать ведущим шоу "Игры талантов" - это новый опыт для него.

"Это непросто быть в такой роли, но я сам себе бросил вызов. Потому что шоу очень интересное не только для зрителей и участников, но и для меня в первую очередь", - поделился популярный артист.

DZIDZIO (фото: пресс-служба канала "Украина")

Что будут делать участники "Игр талантов"

Участники нового проекта - обычные украинцы и звезды шоу-бизнеса - испытают свою удачу и попытаются отгадать скрытые таланты людей, основываясь только на личных впечатлениях и хитрых подсказок.

Согласно правилам шоу, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости.

Их задача - угадать, руководствуясь логикой и интуицией, какими талантами обладают 12 незнакомцев.

Игра проходит в три раунда. За правильно отгаданный талант команда получает денежный приз, сумма которого растет с каждым раундом.

Успешно пройдя три раунда, счастливчики получат главный приз - 150 тысяч гривен!

"Интуиция - это мой главный инструмент, и я ей очень доверяю. С каждым разом я стараюсь отшлифовывать мастерство, как им пользоваться. Так что это очень пригодится мне в новом шоу", - говорит DZIDZIO.

Что известно о The Game of Talents

Развлекательный проект по формату The Game of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция.

"Формат The Game of Talents очаровывает удивительным сочетанием азарта, мечты, талантов, невероятной масштабностью и красочностью постановок", - говорят организаторы шоу.

Украина станет десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Также известно, что украинская адаптация будет насчитывать 12 эпизодов.

Кадр из The Game of Talents (фото: пресс-служба канала "Украина")