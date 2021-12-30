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"Ігри талантів": стало відомо ім'я ведучого нового шоу на українському ТБ

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Четвер 30 грудня 2021 16:15
"Ігри талантів": стало відомо ім'я ведучого нового шоу на українському ТБ Кадр з The Game of Talents (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

Глядачі каналу "Україна" вже у лютому побачать адаптацію масштабного ігрового шоу за популярним світовим форматом The Game of Talents, який у нашій країні виходитиме під назвою "Ігри талантів".

Що це за шоу і перші деталі про унікальний телепроєкт - читайте у матеріалі Lite.

Хто буде ведучим шоу "Ігри талантів"

Ведучим ігрового шоу став мегапопулярний DZIDZIO.

Михайло Хома зізнається: стати ведучим шоу "Ігри талантів" - це новий досвід для нього.

"Це непросто бути в такій ролі, але я сам собі кинув виклик. Тому що шоу дуже цікаве не тільки для глядачів та учасників, але й для мене в першу чергу", - поділився популярний артист.

&quot;Ігри талантів&quot;: стало відомо ім'я ведучого нового шоу на українському ТБ

DZIDZIO (фото: прес-служба каналу "Україна")

Що будуть робити учасники "Ігор талантів"

Учасники нового проєкту - звичайні українці та зірки шоу-бізнесу - випробують свою удачу та спробують відгадати приховані таланти людей, ґрунтуючись лише на особистих враженнях та хитрих підказках.

Згідно з правилами шоу, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким українські знаменитості.

Їхнє завдання - вгадати, керуючись логікою та інтуїцією, якими талантами володіють 12 незнайомців.

Гра проходить у три раунди. За правильно відгаданий талант команда отримує грошовий приз, сума якого зростає з кожним раундом.

Успішно пройшовши три раунди, щасливчики отримають головний приз - 150 тисяч гривень!

"Інтуїція - це мій головний інструмент, і я їй дуже довіряю. З кожним разом я стараюсь відшліфовувати майстерність, як нею користуватись. Тож це неабияк знадобиться мені в новому шоу", - каже DZIDZIO.

Що відомо про The Game of Talents

Розважальний проєкт за форматом The Game of Talents вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція.

"Формат The Game of Talents зачаровує дивовижним поєднанням азарту, мрії, талантів, неймовірною масштабністю та барвистістю постановок", - кажуть організатори шоу.

Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.

Також відомо, що українська адаптація налічуватиме 12 епізодів.

&quot;Ігри талантів&quot;: стало відомо ім'я ведучого нового шоу на українському ТБ

Кадр з The Game of Talents (фото: прес-служба каналу "Україна")

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