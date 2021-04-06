ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Известный актер рассказал о секретах шоу "Маска": скрывал, как мог

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 12:24
Известный актер рассказал о секретах шоу "Маска": скрывал, как мог Евгений Сморыгин участвовал в шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Lite

Известный актер Евгений Сморыгин, который в популярном шоу "Маска" прятался в костюме трогательного и забавного Лягушонка, признался - о его участии в проекте знал лишь один близкий человек.

Об этом звездный участник проекта рассказал в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

"Я сказал об этом жене, но она знала, что это тайна. Согласитесь, было бы странно, если бы не сказал и каждую субботу с 16:00 до глубокой ночи был непонятно где. Видимо, уже развелись бы", - рассказал Сморигин.

А вот дети, говорит актер, не знали о его участии в шоу.

"Но смотрели и постоянно спрашивали - не я ли Лягушонок. Я скрывал, как мог. А когда сняли маску, то кричали на весь дом: "Папа - Лягушка!" - с улыбкой говорит Евгений.

Известный актер рассказал о секретах шоу &quot;Маска&quot;: скрывал, как мог

Евгений Сморыгин участвовал в шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

А вот относительно сложностей, актер признался - его маска была нетяжелой, поэтому самой большой проблемой была жара.

"В костюме было невероятно жарко. Пот стекал ручьями, а когда снимали маску - весь мокрый. Но я открою одну маленькую тайну - под костюмом действительно все мокрые, но когда надо снимать маску, участников гримируют. И вот получается, когда сняли - все такие хорошие", - поделился Сморыгин.

Добавим, что гранд-финал "Маски" зрители канала "Украина" увидят уже 10 апреля в 21:00.

Напомним, недавно Анастасия Приходько прокомментировала свое особое положение в эфире "Маски".

Ранее мы писали, что Владимира Остапчука довели до слез на шоу "Маска".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТВ-шоу маска
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину приедет корейская вакцина AstraZeneca SKBio: что это такое
В Украину приедет корейская вакцина AstraZeneca SKBio: что это такое