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Известный юморист удивил детской мечтой: родители часто водили в церковь

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 15:48
Известный юморист удивил детской мечтой: родители часто водили в церковь Вова Шумко из Improv Live Show (фото: instagram.com/vovashumko)
Автор: Lite

Участник Improv Live Show, второй сезон которого стартует 23 марта на Новом канале, Вова Шумко рассказал, с какой профессией мог связать свою жизнь.

В комментарии Lite он признался: даже и не думал, что свяжет свою жизнь со сценой

Зато в детстве будущий комик мечтал проповедовать.

"Хотел стать священником. Родители часто водили меня в церковь, и я замечал, что он там главный - как актер на сцене. Мне очень нравилась черная ряса. Сейчас понимаю, что моя детская мечта вряд ли сбудется. Хотя..." - смеется звезда Нового канала.

По образованию Вова - экономист. Но он так и не работал по специальности. Сейчас актер не может представить свою жизнь без сцены. Но если бы он так и не стал юмористом, то диплом все равно пылился бы в шкафу.

"Даже если бы я не был комедийным актером, занимался бы творческой работой. Стал бы художником или писателем, а, может, скульптором или дизайнером. До сих пор хочу пойти на курсы кроя и шитья, чтобы самому моделировать одежду", - признается он.

Вова любит рисовать и собирает комиксы. Правда, говорит, времени на хобби у него не хватает. Сейчас он нарасхват. Ведь его юмор обожают зрители.

Известный юморист удивил детской мечтой: родители часто водили в церковь

Вова Шумко из Improv Live Show (фото: instagram.com/vovashumko)

Ранее другой украинский юморист рассказал, как зарабатывал на одноклассниках.

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