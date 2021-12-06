"Как это вообще возможно?": украинский певец шокировал образом в эфире популярного шоу

В седьмом выпуске шоу "Маска" звездные детективы и зрители пришли в шок, раскрыв личность, что скрывалась под маской Поросенка.

Дело в том, что милый и заботливый герой, который называл себя ангелом-хранителем Насти Каменских в эфире канала "Украина", решил вконец запутать экспертов порцией фактов о себе.

"Все райские звери еще те юмористы - фантазия из них так и прет. А что касается меня, то я хайповал даже тогда, когда этого словечка вообще не было в трендах. Согласитесь, для хайпа свежая идея - это тоже самое, что трюфель для свинки! Оля, хочу, чтобы ты знала, что я в восторге от твоих трюфелей, то есть хайповых идей - свежо, рьяно, креативно! Вот только есть кое-что, в чем ты, дорогая, никогда меня не переплюнешь, потому что в одной из соцсетей есть мой портрет больше 140 метров. Как тебе это? Настоящий рекорд!" - озадачил зрителей поросенок.

Павел Зибров на шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Позже Поросенок исполнил песню "Де би я" певца Сергея Бабкина, а звездные детективы враз стали опровергать свои предыдущие версии относительно лица под маской.

По словам Оли Поляковой, в образе Поросенка скрывается не певец, а телеведущий.

Поддержал коллегу и DZIDZIO, который услышал в ответах участника голос Юрия Ткача.

Однако реакция героя вызвала смех и мигом развеяла эти догадки: "Хмм, здрасте!"

"В прошлый раз была история с Поплавским - было очень похоже: сало, Порося, девичий балет… У меня есть вопрос к нашему герою - интересно знать, кто является крестным отцом Порося?" - проявил детективные методы Андрей Данилко.

Сам герой не стал отвечать артисту, а звездные коллеги попросили Данилко объяснить такой ход: "Я подумал об этих словах: "Бо хрещений батько мій, то Хрещатик, то Хрещатик" - это же может быть Павел Зибров".

Павел Зибров на шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Но Полякова категорически отрицала это, по словам звезды - это невозможно, ведь у народного артиста Украины совершенно другой голос - баритон.

Поэтому финальными версиями детективов в отношении лица под маской Поросенка были: Дядя Жора, Юрий Ткач и Анатолий Анатолич.

Однако, увидев известное лицо, шокированы были все.

"Это Зибров! Зибров! Как это возможно вообще? Я не поняла ничего!" - прокричала Оля.

Павел Зибров на шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

"Коллеги, ну как так?! Андрей, ты молодец! Благодарю тебя за вопрос про "Хрещеного батька" - я едва не прокололся. Вообще, вы все были так близко к разгадке - снаряды шли совсем рядом!" - обратился к звездным детективам Зибров.