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"Как это вообще возможно?": украинский певец шокировал образом в эфире популярного шоу

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 17:57
"Как это вообще возможно?": украинский певец шокировал образом в эфире популярного шоу Павел Зибров на шоу "Маска" (фото: канал "Украина")
Автор: Lite

В седьмом выпуске шоу "Маска" звездные детективы и зрители пришли в шок, раскрыв личность, что скрывалась под маской Поросенка.

Дело в том, что милый и заботливый герой, который называл себя ангелом-хранителем Насти Каменских в эфире канала "Украина", решил вконец запутать экспертов порцией фактов о себе.

"Все райские звери еще те юмористы - фантазия из них так и прет. А что касается меня, то я хайповал даже тогда, когда этого словечка вообще не было в трендах. Согласитесь, для хайпа свежая идея - это тоже самое, что трюфель для свинки! Оля, хочу, чтобы ты знала, что я в восторге от твоих трюфелей, то есть хайповых идей - свежо, рьяно, креативно! Вот только есть кое-что, в чем ты, дорогая, никогда меня не переплюнешь, потому что в одной из соцсетей есть мой портрет больше 140 метров. Как тебе это? Настоящий рекорд!" - озадачил зрителей поросенок.

&quot;Как это вообще возможно?&quot;: украинский певец шокировал образом в эфире популярного шоу

Павел Зибров на шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Позже Поросенок исполнил песню "Де би я" певца Сергея Бабкина, а звездные детективы враз стали опровергать свои предыдущие версии относительно лица под маской.

По словам Оли Поляковой, в образе Поросенка скрывается не певец, а телеведущий.

Поддержал коллегу и DZIDZIO, который услышал в ответах участника голос Юрия Ткача.

Однако реакция героя вызвала смех и мигом развеяла эти догадки: "Хмм, здрасте!"

"В прошлый раз была история с Поплавским - было очень похоже: сало, Порося, девичий балет… У меня есть вопрос к нашему герою - интересно знать, кто является крестным отцом Порося?" - проявил детективные методы Андрей Данилко.

Сам герой не стал отвечать артисту, а звездные коллеги попросили Данилко объяснить такой ход: "Я подумал об этих словах: "Бо хрещений батько мій, то Хрещатик, то Хрещатик" - это же может быть Павел Зибров".

&quot;Как это вообще возможно?&quot;: украинский певец шокировал образом в эфире популярного шоу

Павел Зибров на шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Но Полякова категорически отрицала это, по словам звезды - это невозможно, ведь у народного артиста Украины совершенно другой голос - баритон.

Поэтому финальными версиями детективов в отношении лица под маской Поросенка были: Дядя Жора, Юрий Ткач и Анатолий Анатолич.

Однако, увидев известное лицо, шокированы были все.

"Это Зибров! Зибров! Как это возможно вообще? Я не поняла ничего!" - прокричала Оля.

&quot;Как это вообще возможно?&quot;: украинский певец шокировал образом в эфире популярного шоу

Павел Зибров на шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

"Коллеги, ну как так?! Андрей, ты молодец! Благодарю тебя за вопрос про "Хрещеного батька" - я едва не прокололся. Вообще, вы все были так близко к разгадке - снаряды шли совсем рядом!" - обратился к звездным детективам Зибров.

Ранее мы писали, что Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете и до сих пор надеется услышать "да".

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