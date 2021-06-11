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Звезда "МастерШеф" выходит замуж во второй раз: страстные фото с избранником

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Пятница 11 июня 2021 17:01
Звезда "МастерШеф" выходит замуж во второй раз: страстные фото с избранником Фото: Лиза Глинская выходит замуж (instagram.com/lizaglinskaya)
Автор: Тетяна Самарук

Известная кондитерка и победительница шоу "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась со своими поклонниками новостью, что ее бойфренд Максим Большаков сделал ей предложение.

Радостной новостью Лиза поделилась на своей странице в Instagram.

Так, сейчас пара отдыхает в Доминикане. Отметим, что Лиза Глинская почти ничего не рассказывает о своей личной жизни. Кроме того, она редко делится совместными фото с бойфрендом в соцсетях.

"Как думаете, что я ответила?"– подписала кондитерша фото.

Звезда &quot;МастерШеф&quot; выходит замуж во второй раз: страстные фото с избранником

Фото: Лиза Глинская выходит замуж (instagram.com/lizaglinskaya)

В комментариях пользователи пишут, что очень рады за кондитерку, и желают ей счастья.

  • Да! Лизочка, моя дорогая, как я рада за тебя
  • Поздравляю
  • Дай Бог тебе счастья, ты этого заслуживаешь
  • Пусть все у тебя сложится хорошо
  • Поздравляю! Вы светитесь еще больше, чем камень в кольце!
  • Будьте счастливы, любимы всегда.

Звезда &quot;МастерШеф&quot; выходит замуж во второй раз: страстные фото с избранникомЗвезда &quot;МастерШеф&quot; выходит замуж во второй раз: страстные фото с избранникомЗвезда &quot;МастерШеф&quot; выходит замуж во второй раз: страстные фото с избранником

Фото: Лиза Глинская с избранником (instagram.com/lizaglinskaya)

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