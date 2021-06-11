Зірка "МастерШеф" виходить заміж вдруге: пристрасні фото з обранцем
Відома кондитерка і переможниця шоу "МастерШеф" Ліза Глинська поділилася зі своїми шанувальниками новиною, що її бойфренд Максим Большаков зробив їй пропозицію.
Радісною новиною Ліза поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Так, зараз пара відпочиває в Домінікані. Зазначимо, що Ліза Глинська майже нічого не розповідає про своє особисте життя. Окрім того, вона рідко ділиться спільними фото із бойфрендом у соцмережах.
"Як думаєте, що я відповіла?" – підписала кондитерка фото.
Фото: Ліза Глинська виходить заміж (instagram.com/lizaglinskaya)
У коментарях користувачі пишуть, що дуже раді за кондитерку, і бажають їй щастя.
- Так! Лізочка, моя люба, як я рада за тебе
- Вітаю
- Дай Боже тобі щастя, ти цього заслуговуєш
- Нехай все у тебе складеться добре
- Вітаю! Ви світитеся ще більше, ніж камінь в кільці!
- Будьте щасливі, кохані завжди.
Фото: Ліза Глинська з обранцем (instagram.com/lizaglinskaya)
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