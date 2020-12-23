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Кубки победителей "Танцев со звездами" продали за рекордную сумму: куда пойдут деньги

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 11:55
Кубки победителей "Танцев со звездами" продали за рекордную сумму: куда пойдут деньги Танцы со звездами (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Танцы со звездами в 2020 году стали необычными и победу в шоу условно поделили между двумя парами – Сантой Димопулос с Максом Леоновым и Юлией Саниной с Дмитрием Жуком. Санта Димопулос и Макс Леонов отдали один из своих кубков Саниной и Жуку, хотя фронтвумен The Hardkiss была категорически против такого поступка.

Артисты решили отдать свои выигрыши на благотворительность – на лечение тяжелобольных детей. Для того чтобы выручить максимальную сумму за кубки, был проведен аукцион. Он состоялся на Facebook-странице "Сніданок 1+1". Первым был продан кубок Санты Димопулос и хореографа Макса Леонова. Обладательницей кубка стала Оксана Липская, которая отдала за него 55 тысяч гривен.

Кубки победителей &quot;Танцев со звездами&quot; продали за рекордную сумму: куда пойдут деньги

Скриншот

Второй кубок, который был отдан Юлии Саниной и Дмитрию Жуку, так же был продан на аукционе и его обладателем стала Таня Шатковская, которая предложила самую высокую за него цену – 48 тысяч гривен.

Кубки победителей &quot;Танцев со звездами&quot; продали за рекордную сумму: куда пойдут деньги

Скриншот

Стартовая цена обоих кубков была 3 тысячи гривен. Все вырученные деньги от продажи были переведены на счет благотворительного фонда "Здійсни мрію!". Организаторы аукциона поблагодарили всех участников за помощь детям.

Напомним, ранее мы писали о том, что Юлия Санина резко осудила поступок Димопулос на "Танцах со звездами".

А также рассказывали о том, что Санта Димопулос призналась, как приводит себя в порядок после "Танцев со звездами".

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