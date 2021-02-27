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Леся Никитюк призналась, кому принадлежит ее сердце

Автор: Lite

Лесю Никитюк, которая недавно в соблазнительном латексном костюме показала идеальную фигуру, пригласили на свидание. Это произошло во втором сезоне Improv Live Show в рамках новой импровизации актеров шоу. А после комического скетча Никитюк призналась, с кем из импровизаторов она встретилась бы на кофе вне сцены.

Об этом Леди Ле рассказала в комментарии журналистам Нового канала.

"Мое сердце принадлежит Косте Трембовецкому. С ним бы пошла на свидание. Кстати, мы уже ходили. Шучу. Эта история о свидании с Костей пошла еще с "Хто зверху?" Даже есть хэштег #КостяіЛеся", - сказала звезда.

Леся Никитюк (фото: пресс-служба Нового канала)

Костя Трембовецкий - холостяк, и вполне мог бы стать кавалером звездной красавицы.

"Меня может покорить девушка, которая будет умнее меня. Потому что ум - это самое сексуальное, что есть в людях. 80 процентов отношений людей - это разговоры. И как же круто, когда в них ты узнаешь что-то новое, видишь другой ход мыслей, и сам от этого становишься лучше", - говорит сам комик.

Чем Никитюк не дама сердца Трембовецкому? А, может, это не выдуманная история о свидании?

"На самом деле, мы просто общаемся", - признается Леди Ле.

Также участие в Improv Live Show погрузила ведущую в воспоминания.

"Были ли у меня неудачные свидания? Не было. Были неудачные отношения", - улыбается она.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк шокировала фолловеров необычным снимком с любимцем.

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Новости Украины Леся Никитюк
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