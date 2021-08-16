Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич покажут неизведанную Украину: когда и где смотреть

"Как живут наши полярники во время экспедиций в Антарктиду? С помощью какого украинского изобретения снимали фильм "Титаник"? Кто из выдающихся украинцев возглавляет крупнейшие мировые рейтинги? Все это и многое другое наши зрители узнают 24 августа в праздничном эфире "Ранку з Україною", - комментирует ведущая канала Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Кроме того, ведущие расскажут об уникальных и ярких городах, в которых уже готовы встречать украинцев и гостей страны.

Известный путешественник Анатолий Анатолич поделится интересными историями и фактами, с которым иностранцы ассоциируют нашу страну. Зрители узнают, чем покоряет Украина представителей других национальностей настолько, что они решают стать ее гражданами.

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Кулинарный эксперт Григорий Герман найдет уникальные украинские продукты, из которых приготовит праздничные блюда и угостит ими известных шеф-поваров. А зрители узнают, как эксперты оценят блюда из оригинальных компонентов.

Григорий Герман (фото: instagram.com/german_greg_tv)

Еще телезвезды покажут новые технологии и открытия, которыми пользуются во всем мире и, конечно же, "познакомят" с лицами, которые покоряют мировые рейтинги и задают тренды.

Мария Мельник (фото: instagram.com/mariia_melnik)

Мельник и Герман выйдут на живописные площадки, чтобы зарядить украинцев отличным настроением и подарить им любимые песни.

А компанию им, кстати, составят популярные артисты, которые стояли у истоков отечественного шоу-бизнеса: группа "Океан Эльзы" и Наталья Могилевская.

Мария Мельник, Григорий Герман, Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (фото: пресс-служба канала "Украина")