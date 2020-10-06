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Маша Ефросинина сделала интересное признание о своем детстве: если бы кто-то узнал...

Автор: Дмитрий Войналович

Маша Ефросинина рассказала, кто разглядел ее талант к изучению английского языка

Знаменитая украинская ведущая Маша Ефросинина, недавно рассекретившая свой вес и сделавшая признание о пластике, рассказала про свою любимую преподавательницу английского языка, которой бы она хотела поклониться.

"Учительница английского языка Виктория Григорьевна увидела, что изучение ее предмета у меня получается лучше всего. Тогда я училась в пятом классе. Умела быстро запоминать слова и тем самым обогащала свою лексику. Благодарна, что Виктория Григорьевна разглядела мой талант и предложила изучать язык дополнительно", - рассказала телезвезда за кулисами шоу "Дети против звезд" на Новом канале.

Маша Ефросинина (фото: пресс-служба Нового канала)

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Мария рассказывает, что в то время у ее родителей не было возможности оплачивать репетиторство. Но в советские годы такая деятельность была запрещена.

"Думаю, если бы кто-то узнал, что со мной занимаются индивидуально, то "влетело" бы учителю. За обучение Виктория Григорьевна брала копейки. У нее просто было большое желание помочь развить мои умения. С пятого по одиннадцатый класс я занималась каждую неделю. Полученные знания помогали мне побеждать на олимпиадах. Более того, благодаря совершенному английскому я поступила в университет имени Тараса Шевченко", - подчеркнула Ефросинина.

Телеведущая признается, что сейчас она очень хотела бы поблагодарить учительницу и поклониться ей. Но, к сожалению, ее уже нет среди живых...

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, недавно Ефросинина в полностью прозрачном платье за 14 300 грн взбудоражила соблазнительными танцами.

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Новости Украины Маша Ефросинина