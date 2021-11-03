"Маска" погрузит зрителей в загадочную атмосферу праздника: всплыли первые подробности и фото
В последние часы 31 декабря 2021 года украинцы увидят грандиозное шоу "Новорічна Маска" на каналі "Україна".
Чем удивит праздничный выпуск популярного шоу - читайте в нашем материале ниже.
"Новорічна Маска" выйдет 31 декабря 2021 года (фото: пресс-служба канала "Украина")
Чем удивит "Новорічна Маска"
На сцену выйдут самые яркие герои, с которыми зрители уже хорошо знакомы, а также 8 совершенно новых персонажей, специально созданных для новогоднего шоу.
Какие знаменитости будут скрываться в этих образах - будут отгадывать все зрители, а не только звездные детективы - Олег Винник, Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO.
Ждать, к слову, долго не придется, ведь маски покажут свои лица сразу после выступлений.
"Новорічна Маска" выйдет 31 декабря 2021 года (фото: пресс-служба канала "Украина")
Кто еще примет участие в шоу?
Помогать отгадывать знаменитостей под масками будут звездные гости шоу, среди которых:
- Наталья Могилевская
- Злата Огневич
- Анастасия Приходько
- SLAVA KAMINSKA
- Миша Романова
- Анна Тринчер
- Ассия Ахат
- Lida Lee
- Павел Зибров
- Олег Скрипка
- Дима Коляденко
- Петр Черный
- Иво Бобул
- Дарья Трегубова
- Павел Костицын
- Алла Костромичева
- Олег Собчук
- Фагот и Фоззи
- Ольга Харлан
- Олег Машуковский
- JULIK и многие другие.
Lida Lee i Миша Романова (фото: пресс-служба канала "Украина")
Настя Приходько (фото: пресс-служба канала "Украина")
Также зрители увидят потрясающие образы ведущих канала "Украина" - Лилии Ребрик, Анны Пановой, Олега Панюты, Алены Винницкой, Григория Германа, Виталия Школьного, Максима Сикоры, Юлии Галушки и ХАСа.
Звездные ведущие (фото: пресс-служба канала "Украина")
Для "Новорічної Маски" режиссеры-постановщики проекта Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман приготовили 30 невероятных номеров, наполненных юмором и праздничным настроением.
В шоу прозвучат лучшие новогодние песни всех времен, а также любимые хиты украинцев.
Известно, что ведущий Владимир Остапчук снова удивит всех ярким перевоплощением.
"В детстве на новогоднем празднике я всегда был мушкетером или зайчиком. И однажды - Бабой Ягой. В кого перевоплощусь в "Новорічній Масці" - пока тайна, но обещаю, что это будет незабываемо. Приглашаю всех зрителей встретить Новый год в нашей компании. Как говорится, как год встретишь - так его и проведешь, так что давайте сделаем это масштабно, громко и весело!" - говорит Остапчук.
Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")
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