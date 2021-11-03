"Маска" погрузит зрителей в загадочную атмосферу праздника: всплыли первые подробности и фото

В последние часы 31 декабря 2021 года украинцы увидят грандиозное шоу "Новорічна Маска" на каналі "Україна".

Чем удивит праздничный выпуск популярного шоу - читайте в нашем материале ниже.

"Новорічна Маска" выйдет 31 декабря 2021 года (фото: пресс-служба канала "Украина")

Чем удивит "Новорічна Маска"

На сцену выйдут самые яркие герои, с которыми зрители уже хорошо знакомы, а также 8 совершенно новых персонажей, специально созданных для новогоднего шоу.

Какие знаменитости будут скрываться в этих образах - будут отгадывать все зрители, а не только звездные детективы - Олег Винник, Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO.

Ждать, к слову, долго не придется, ведь маски покажут свои лица сразу после выступлений.

"Новорічна Маска" выйдет 31 декабря 2021 года (фото: пресс-служба канала "Украина")

Кто еще примет участие в шоу?

Помогать отгадывать знаменитостей под масками будут звездные гости шоу, среди которых:

Наталья Могилевская

Злата Огневич

Анастасия Приходько

SLAVA KAMINSKA

Миша Романова

Анна Тринчер

Ассия Ахат

Lida Lee

Павел Зибров

Олег Скрипка

Дима Коляденко

Петр Черный

Иво Бобул

Дарья Трегубова

Павел Костицын

Алла Костромичева

Олег Собчук

Фагот и Фоззи

Ольга Харлан

Олег Машуковский

JULIK и многие другие.

Lida Lee i Миша Романова (фото: пресс-служба канала "Украина")

Настя Приходько (фото: пресс-служба канала "Украина")

Также зрители увидят потрясающие образы ведущих канала "Украина" - Лилии Ребрик, Анны Пановой, Олега Панюты, Алены Винницкой, Григория Германа, Виталия Школьного, Максима Сикоры, Юлии Галушки и ХАСа.

Звездные ведущие (фото: пресс-служба канала "Украина")

Для "Новорічної Маски" режиссеры-постановщики проекта Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман приготовили 30 невероятных номеров, наполненных юмором и праздничным настроением.

В шоу прозвучат лучшие новогодние песни всех времен, а также любимые хиты украинцев.

Известно, что ведущий Владимир Остапчук снова удивит всех ярким перевоплощением.

"В детстве на новогоднем празднике я всегда был мушкетером или зайчиком. И однажды - Бабой Ягой. В кого перевоплощусь в "Новорічній Масці" - пока тайна, но обещаю, что это будет незабываемо. Приглашаю всех зрителей встретить Новый год в нашей компании. Как говорится, как год встретишь - так его и проведешь, так что давайте сделаем это масштабно, громко и весело!" - говорит Остапчук.

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")