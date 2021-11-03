"Маска" занурить глядачів у загадкову атмосферу свята: спливли перші подробиці і фото

В останні години 31 грудня 2021 року українці побачать грандіозне шоу "Новорічна Маска" на каналі "Україна".

"Новорічна Маска" вийде 31 грудня 2021 року (фото: прес-служба каналу "Україна")

Чим здивує "Новорічна Маска"

На сцену вийдуть найяскравіші герої, з якими глядачі вже добре знайомі, а також 8 абсолютно нових персонажів, спеціально створених для новорічного шоу.

Які знаменитості будуть ховатися в цих образах - будуть відгадувати всі глядачі, а не тільки зіркові детективи - Олег Винник, Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко і DZIDZIO.

Чекати, до слова, довго не доведеться, адже маски покажуть свої обличчя відразу після виступів.

"Новорічна Маска" вийде 31 грудня 2021 року (фото: прес-служба каналу "Україна")

Хто ще візьме участь у шоу?

Допомагати відгадувати знаменитостей під масками будуть зіркові гості шоу, серед яких:

Наталія Могилевська

Злата Огневич

Анастасія Приходько

SLAVA KAMINSKA

Міша Романова

Анна Трінчер

Ассія Ахат

Lida Lee

Павло Зібров

Олег Скрипка

Діма Коляденко

Петро Чорний

Іво Бобул

Дар'я Трегубова

Павло Костіцин

Алла Костромічова

Олег Собчук

Фагот і Фоззі

Ольга Харлан

Олег Машуковський

JULIK і багато інших.

Lida Lee I Міша Романова (фото: прес-служба каналу "Україна")

Настя Приходько (фото: прес-служба каналу "Україна")

Також глядачі побачать приголомшливі образи ведучих каналу "Україна" - Лілії Ребрик, Анни Панової, Олега Панюти, Олени Вінницької, Григорія Германа, Віталія Школьного, Максима Сікори, Юлії Галушки і ХАСа.

Зіркові ведучі (фото: прес-служба каналу "Україна")

Для "Новорічної Маски" режисери-постановники проєкту Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман приготували 30 надзвичайних номерів, сповнених гумору і святкового настрою.

У шоу прозвучать найкращі новорічні пісні всіх часів, а також улюблені хіти українців.

Відомо, що ведучий Володимир Остапчук знову здивує всіх яскравим перевтіленням.

"У дитинстві на новорічному святі я завжди був мушкетером або зайчиком. І одного разу - Бабою Ягою. У кого перевтілюсь в "Новорічній Масці" - поки таємниця, та переконую, що це буде незабутньо. Запрошую всіх глядачів зустріти Новий рік у нашій компанії. Як кажуть, як рік зустрінеш - так його і проведеш, тож давайте зробимо це масштабно, гучно і весело!" - каже Остапчук.

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")