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"Маска" занурить глядачів у загадкову атмосферу свята: спливли перші подробиці і фото

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Середа 03 листопада 2021 16:33
"Маска" занурить глядачів у загадкову атмосферу свята: спливли перші подробиці і фото "Новорічна Маска" вийде 31 грудня (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

В останні години 31 грудня 2021 року українці побачать грандіозне шоу "Новорічна Маска" на каналі "Україна".

Чим здивує святковий випуск популярного шоу - читайте в нашому матеріалі нижче.

&quot;Маска&quot; занурить глядачів у загадкову атмосферу свята: спливли перші подробиці і фото

"Новорічна Маска" вийде 31 грудня 2021 року (фото: прес-служба каналу "Україна")

Чим здивує "Новорічна Маска"

На сцену вийдуть найяскравіші герої, з якими глядачі вже добре знайомі, а також 8 абсолютно нових персонажів, спеціально створених для новорічного шоу.

Які знаменитості будуть ховатися в цих образах - будуть відгадувати всі глядачі, а не тільки зіркові детективи - Олег Винник, Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко і DZIDZIO.

Чекати, до слова, довго не доведеться, адже маски покажуть свої обличчя відразу після виступів.

&quot;Маска&quot; занурить глядачів у загадкову атмосферу свята: спливли перші подробиці і фото

"Новорічна Маска" вийде 31 грудня 2021 року (фото: прес-служба каналу "Україна")

Хто ще візьме участь у шоу?

Допомагати відгадувати знаменитостей під масками будуть зіркові гості шоу, серед яких:

  • Наталія Могилевська
  • Злата Огневич
  • Анастасія Приходько
  • SLAVA KAMINSKA
  • Міша Романова
  • Анна Трінчер
  • Ассія Ахат
  • Lida Lee
  • Павло Зібров
  • Олег Скрипка
  • Діма Коляденко
  • Петро Чорний
  • Іво Бобул
  • Дар'я Трегубова
  • Павло Костіцин
  • Алла Костромічова
  • Олег Собчук
  • Фагот і Фоззі
  • Ольга Харлан
  • Олег Машуковський
  • JULIK і багато інших.

&quot;Маска&quot; занурить глядачів у загадкову атмосферу свята: спливли перші подробиці і фото

Lida Lee I Міша Романова (фото: прес-служба каналу "Україна")

&quot;Маска&quot; занурить глядачів у загадкову атмосферу свята: спливли перші подробиці і фото

Настя Приходько (фото: прес-служба каналу "Україна")

Також глядачі побачать приголомшливі образи ведучих каналу "Україна" - Лілії Ребрик, Анни Панової, Олега Панюти, Олени Вінницької, Григорія Германа, Віталія Школьного, Максима Сікори, Юлії Галушки і ХАСа.

&quot;Маска&quot; занурить глядачів у загадкову атмосферу свята: спливли перші подробиці і фото

Зіркові ведучі (фото: прес-служба каналу "Україна")

Для "Новорічної Маски" режисери-постановники проєкту Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман приготували 30 надзвичайних номерів, сповнених гумору і святкового настрою.

У шоу прозвучать найкращі новорічні пісні всіх часів, а також улюблені хіти українців.

Відомо, що ведучий Володимир Остапчук знову здивує всіх яскравим перевтіленням.

"У дитинстві на новорічному святі я завжди був мушкетером або зайчиком. І одного разу - Бабою Ягою. У кого перевтілюсь в "Новорічній Масці" - поки таємниця, та переконую, що це буде незабутньо. Запрошую всіх глядачів зустріти Новий рік у нашій компанії. Як кажуть, як рік зустрінеш - так його і проведеш, тож давайте зробимо це масштабно, гучно і весело!" - каже Остапчук.

&quot;Маска&quot; занурить глядачів у загадкову атмосферу свята: спливли перші подробиці і фото

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

До речі, дивіться, як буде виглядати головна ялинка країни на Новий Рік.

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