"Маска" занурить глядачів у загадкову атмосферу свята: спливли перші подробиці і фото
В останні години 31 грудня 2021 року українці побачать грандіозне шоу "Новорічна Маска" на каналі "Україна".
Чим здивує святковий випуск популярного шоу - читайте в нашому матеріалі нижче.
"Новорічна Маска" вийде 31 грудня 2021 року (фото: прес-служба каналу "Україна")
Чим здивує "Новорічна Маска"
На сцену вийдуть найяскравіші герої, з якими глядачі вже добре знайомі, а також 8 абсолютно нових персонажів, спеціально створених для новорічного шоу.
Які знаменитості будуть ховатися в цих образах - будуть відгадувати всі глядачі, а не тільки зіркові детективи - Олег Винник, Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко і DZIDZIO.
Чекати, до слова, довго не доведеться, адже маски покажуть свої обличчя відразу після виступів.
"Новорічна Маска" вийде 31 грудня 2021 року (фото: прес-служба каналу "Україна")
Хто ще візьме участь у шоу?
Допомагати відгадувати знаменитостей під масками будуть зіркові гості шоу, серед яких:
- Наталія Могилевська
- Злата Огневич
- Анастасія Приходько
- SLAVA KAMINSKA
- Міша Романова
- Анна Трінчер
- Ассія Ахат
- Lida Lee
- Павло Зібров
- Олег Скрипка
- Діма Коляденко
- Петро Чорний
- Іво Бобул
- Дар'я Трегубова
- Павло Костіцин
- Алла Костромічова
- Олег Собчук
- Фагот і Фоззі
- Ольга Харлан
- Олег Машуковський
- JULIK і багато інших.
Lida Lee I Міша Романова (фото: прес-служба каналу "Україна")
Настя Приходько (фото: прес-служба каналу "Україна")
Також глядачі побачать приголомшливі образи ведучих каналу "Україна" - Лілії Ребрик, Анни Панової, Олега Панюти, Олени Вінницької, Григорія Германа, Віталія Школьного, Максима Сікори, Юлії Галушки і ХАСа.
Зіркові ведучі (фото: прес-служба каналу "Україна")
Для "Новорічної Маски" режисери-постановники проєкту Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман приготували 30 надзвичайних номерів, сповнених гумору і святкового настрою.
У шоу прозвучать найкращі новорічні пісні всіх часів, а також улюблені хіти українців.
Відомо, що ведучий Володимир Остапчук знову здивує всіх яскравим перевтіленням.
"У дитинстві на новорічному святі я завжди був мушкетером або зайчиком. І одного разу - Бабою Ягою. У кого перевтілюсь в "Новорічній Масці" - поки таємниця, та переконую, що це буде незабутньо. Запрошую всіх глядачів зустріти Новий рік у нашій компанії. Як кажуть, як рік зустрінеш - так його і проведеш, тож давайте зробимо це масштабно, гучно і весело!" - каже Остапчук.
Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")
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