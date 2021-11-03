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"Маска" погрузит зрителей в загадочную атмосферу праздника: всплыли первые подробности и фото

Автор: Lite

В последние часы 31 декабря 2021 года украинцы увидят грандиозное шоу "Новорічна Маска" на каналі "Україна".

Чем удивит праздничный выпуск популярного шоу - читайте в нашем материале ниже.

"Новорічна Маска" выйдет 31 декабря 2021 года (фото: пресс-служба канала "Украина")

Чем удивит "Новорічна Маска"

На сцену выйдут самые яркие герои, с которыми зрители уже хорошо знакомы, а также 8 совершенно новых персонажей, специально созданных для новогоднего шоу.

Какие знаменитости будут скрываться в этих образах - будут отгадывать все зрители, а не только звездные детективы - Олег Винник, Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO.

Ждать, к слову, долго не придется, ведь маски покажут свои лица сразу после выступлений.

"Новорічна Маска" выйдет 31 декабря 2021 года (фото: пресс-служба канала "Украина")

Кто еще примет участие в шоу?

Помогать отгадывать знаменитостей под масками будут звездные гости шоу, среди которых:

  • Наталья Могилевская
  • Злата Огневич
  • Анастасия Приходько
  • SLAVA KAMINSKA
  • Миша Романова
  • Анна Тринчер
  • Ассия Ахат
  • Lida Lee
  • Павел Зибров
  • Олег Скрипка
  • Дима Коляденко
  • Петр Черный
  • Иво Бобул
  • Дарья Трегубова
  • Павел Костицын
  • Алла Костромичева
  • Олег Собчук
  • Фагот и Фоззи
  • Ольга Харлан
  • Олег Машуковский
  • JULIK и многие другие.

Lida Lee i Миша Романова (фото: пресс-служба канала "Украина")

Настя Приходько (фото: пресс-служба канала "Украина")

Также зрители увидят потрясающие образы ведущих канала "Украина" - Лилии Ребрик, Анны Пановой, Олега Панюты, Алены Винницкой, Григория Германа, Виталия Школьного, Максима Сикоры, Юлии Галушки и ХАСа.

Звездные ведущие (фото: пресс-служба канала "Украина")

Для "Новорічної Маски" режиссеры-постановщики проекта Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман приготовили 30 невероятных номеров, наполненных юмором и праздничным настроением.

В шоу прозвучат лучшие новогодние песни всех времен, а также любимые хиты украинцев.

Известно, что ведущий Владимир Остапчук снова удивит всех ярким перевоплощением.

"В детстве на новогоднем празднике я всегда был мушкетером или зайчиком. И однажды - Бабой Ягой. В кого перевоплощусь в "Новорічній Масці" - пока тайна, но обещаю, что это будет незабываемо. Приглашаю всех зрителей встретить Новый год в нашей компании. Как говорится, как год встретишь - так его и проведешь, так что давайте сделаем это масштабно, громко и весело!" - говорит Остапчук.

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

Кстати, смотрите, как будет выглядеть главная елка страны на Новый год.

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